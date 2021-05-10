اهم النقاط التي تناولها رئيس وزراء العراق خلال لقائه مع مقدمي برامج عدد من الفضائيات العراقية:

كانت سنة صعبة على الحكومة وعلى العراقيين لكن السنوات السابقة كانت اصعب حيث كانت التفجيرات الإرهابية في معظم مناطق العراق واعمال العنف وغيرها.

العراق منذ عام ٢٠٠٣ لم يتم تأسيسه بصورة صحيحة بسبب المحاصصة الطائفية والفساد والصراع على السلطة وهذا كله انتج دولة ضعيفة ووضعا معقدا، وأول خطوة قمنا بها في هذه الحكومة هي إبعاد الطائفية، وجعلها حكومة وطنية وعملنا على استعادة هيبة الدولة.

جئنا في ظروف صعبة جداً لاتوجد موازنة وانهيار باسعار النفط واعتماد كلي على النفط، وباء كورونا كان تحديا كبيرا للحكومة ادى الى انهيار الوضع الصحي لكننا واجهنا هذا التحدي بكل طاقتنا وفرنا ثلاثة انواع من اللقاحات، التحدي الاقتصادي كان كبيراً ايضاً بسبب انهيار أسعار النفط ومع كل هذا نجحنا في توفير حماية للوضع الاقتصادي وقدمنا الورقة البيضاء.

قمنا بخطوات اصلاحية على الرغم من ان مهام هذه الحكومة هو توفير الأمن وحماية الوضع الاقتصادي وتنظيم الانتخابات، وكانت ثمار الاصلاحات توفير المليارات من الدولارات.

كما قمنا بإعادة العراق الى محيطه العربي والاسلامي وتأسيس علاقات جيدة مع دول العالم.

و هناك مشكلة قانونية في عمل مؤسساتنا الأمنية، معظم هذه المؤسسات أسست في زمن الإحتلال الامريكي ووفق رؤية امريكية وحاجة الميدان في ذلك الوقت، نحتاج اليوم الى إعادة تقييم مؤسساتنا الأمنية، ونحتاج الى إعادة مركزية القرار في الاجهزة الامنية وهذا ما نعمل عليه عن طريق تقييم عمل كل مؤسسة وتقييم عمل وزارة الدفاع وبناء الجيش العراقي بطريقة حديثة وعصرية.

الحكومة الحالية تميزت بالايفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتحقيقات، فحادثة ساحة الطيران التحقيق انجز خلال اقل من ٢٤ ساعة، وفي حادثة استشهاد احد المتظاهرين في البصرة انجز التحقيق في الوقت المحدد وتم القاء القبض على القتلة، كذلك في الناصرية في الأحداث الاخيرة وإلقاء القبض على من اطلق النار على المتظاهرين، التزمنا بالوفاء لشهداء تشرين والجرحى والحصول على حقوقهم، وشكلنا لجنة تحقيقية من قضاة مهنيين متقاعدين يقومون بمهامهم والتحقيق بأحداث تظاهرات تشرين وهي تعمل بهدوء وننتظر تقريرها النهائي بعد استكمال التخقيقات.

و تم القاء القبض على مجموعة من الجناة متورطين باغتيال متظاهرين وغير متظاهرين واشهرهم فرق الموت في البصرة حيث قامت باغتيال صحفيين وإلقاء القبض على مجموعات أخرى قامت بقتل المتظاهرين والقيام بعمليات اجرامية والتحقيقات مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج حال اكمالها