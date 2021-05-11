بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع “تطبيق “MoneyFellows” للجمعيات الإلكترونية لتوفير الخدمات المالية الإلكترونية وتسهيل طرق الدفع الإلكتروني

وقّع “بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة “MoneyFellows” ، ستسهم في توسع خدمات MoneyFellows وتوفير المزيد من الخدمات المالية الإلكترونية وتسهيل طرق الدفع الإلكتروني وزيادة الثقة بين المستخدم والتطبيق، حيث سيقوم “بنك مصر” بتقديم خدمات الدفع الخاصة به وتيسيرها لمستخدمي “Money Fellows“، كما سيقوم بتوفير وسائل للتحصيل التي يحتاجها مستخدمي الجمعيات الالكترونية ، هذا وسيقوم الطرفين -معاً- باكتشاف ووضع إطار للعمل يخدم عملاء “MoneyFellows” وتحديد خارطة طريق توفر للمستخدمين أنسب الحلول وأسهلها سواءً للجمعيات أو الخدمات الأخرى التي ستنتج عن ذلك التعاون ويشمل حزمة من منتجات الدفع والتحصيل، ففي مجال المدفوعات يقوم بنك مصر بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية التي تمكن عملاء الشركة من سداد المبلغ المستحق إلكترونياً بالبطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وقد جاء توقيع هذا البروتوكول ايماناً من بنك مصر بأن «التكنولوجيا» اليوم اصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرًا في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

هذا وقد شهدت شركة MoneyFellows تطورا ملحوظا في الأربع أعوام الماضية حتى وصل عدد مستخدميها الى أكثر من مليون مستخدم. كما استطاع التطبيق لفت انتباه العديد من المستثمرين حتى وصل اجمالي الاستثمارات الى أكثر من 6 مليون دولار، ومن خلال التطبيق، يستطيع المستخدم الاشتراك في الجمعية المناسبة لاحتياجاته عن طريق تحديد المبلغ، المدة، ميعاد القبض، وطريقة دفع واستلام الجمعية، كما توفر الشركة أيضا خدمات متعددة عن طريق الجمعيات لتوفير خدمات مالية متكاملة لمستخدمي التطبيق.

و قد صرّح: “السيد إيهاب درة”، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ان هذا التعاون سيكون بمثابة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا المالية وإسهام كبير في توسع وانتشار خدمات التطبيق وتوثيقاً لمدى تعاون بنك مصر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهما للتحول الرقمي ومساندة الغير متعاملين مع البنوك والجهات المصرفية، كما يعد تأكيدا لمدى التزام “بنك مصر” وإصراره على دعم مختلف الجهات، والمنصات المالية الإلكترونية، ومواكبته لمتطلبات العصر، والتحول الإلكتروني، وتشجيعه على توسع وانتشار تلك الخدمات وتوسع انتشار الاقتصاد الرقمي بشكلٍ عام.

ومن جانبه، قال “أحمد وادي”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “MoneyFellows” : “يعد التعاون مع هيئة بنكية بحجم وقوة “بنك مصر” خطوة فارقة في تاريخ “MoneyFellows“. ومما لا شك فيه أن هذا التعاون سيتيح لنا توفير المزيد من الخدمات وتحسين الخدمات المتوفرة.” وأضاف: “أهم ما سيُحدثه هذا الاتفاق هو تحقيق الشمول المالي لقطاع كبير من المواطنين وتوفير الخدمات المالية لمن هم بلا حسابات أو دعم مالي وهذا هو اتجاه الدولة و “بنك مصر” واتجاه “MoneyFellows” بالطبع”.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على تبنى مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية ، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.