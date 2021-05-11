هيئة سلامة الغذاء تقرر منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة 6 أشهر إضافية للتقدم بطلباتها للحصول على ترخيص تداول الغذاء

أعلن عادل المصرى ،رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،نجاح الغرفة فى الحصول على موافقة الهيئة المصرية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور ، رئيس الهيئة ،لمد المهلة التى حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول العذاء، وفقاً للقرارات التنظيمية للهيئة والتى منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول العذاء .

قال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى بيان صحفى ، أن الهيئة كانت قد حددت يوم 22 مايو 2021 موعدا نهائيا لتلقى طلبات المنشآت لإصدار التراخيص ، إلا إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، طالبت فيها بأهمية منح المنشآت والمطاعم السياحية فترة زمنية لا تقل عن سنة عن المهلة المحددة خاصة وإنها – المنشآت والمطاعم السياحية – تعانى من أكثر من عام من الآثار والتداعيات السلبية من إنتشار فيروس كورونا ،وما تلاها من خسائر فادحة.

وأكد المصرى ، على أن إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، يستوجب بعده البدء فى توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات فى مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات قد لا تتمكن من تنفذها فى الفترة الراهنة نظراً لتأثر الإيرادات لهذه المنشآت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووجه عادل المصرى ، الشكر إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء،الذى أبدى تفهماً وإستجابته لمطالب الغرفة، وللظروف التى تمر لها صناعة الغذاء فى مصر وتأثير فيروس كورونا عليها وقراره بمنح المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية مهلة جديدة مدتها ستة شهور تنتهى فى 22 نوفمبر 2020، تقديرا للغرفة وحرصها على مصالح أعضائها وكذلك فى إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة ، والهدف المشترك المنشود فى تقديم طعام غذائى سليم وآمن وصحى.

ودعا المصرى، كافة المنشآت السياحية سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذى للهيئة لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء وكذلك التعاون التام مع مفتشى الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تفوم بها لتلك المنشآت.

من جانبه قال الدكتور ايهاب مراد ، القائم باعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى للهيئة، فى خطابه الذى وجهة إلى عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة العتقدم بطلباتها للبدء فى إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء قبل إنتهاء المهلة التى منحتها الهيئة لها ومدتها 6 شهور تنتهى فى 22 نوفمبر 2021 ، مع التاكيد على ان هذه المده لا يمكن مدها مره اخرى.

وأضاف مراد ، أن هذه المهلة تم منحها عبر القرار رقم 12 لسنه 2020 المنشور بالواقع الرسميه المصريه بتاريخ 22 نوفمبر 2020 والاستدراك الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشان نظام حصول المنشات السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020 في مادته الاولى حظر تداول الغذاء في المنشات السياحة والفندقية .

وأكد القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى للهيئة، علىى حرص الهيئة على ممارسه اختصاصاتها للرقابة على المنشات الغذائية، بما يحقق هدفها الذي حدده القانون رقم 1 لسنه 2017 وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الانسان في ذات الوقت الذي تحرص فيه الهيئة على تقديم كافة اوجه الدعم للمنشآت السياحية والفندقية والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء بما يكفل الغذاء الآمن لمرتادى هذه المنشات.