ننشر نص البيان الصادر عن جماعة نداء السلام حول ما يجري في فلسطين المحتلة

ننشر نص البيان الصادر عن جماعة نداء السلام حول ما يجري في فلسطين المحتلة ..هذا نصه:

“تتابع جماعة نداء السلام بألم بالغ ما تقوم به سلطات الإحتلال الصهيوني من تصعيد لإجراءاتها القمعية ضد سكان القدس والأماكن المقدسة فيها واتخاذ المزيد من الخطوات، لفرض الأمر الواقع وتهويدها وطمس هويتها العربية، بوصفها العاصمة التاريخية لفلسطين، وحرمان المواطنيين العرب في الشيخ جراح من حقوقهم ومصادرة مساكنهم ومنع أهالي القدس خاصة وفلسطين عامة من إرتياد الأماكن المقدسة لإقامة الصلاة، لاسيما في المسجد الأقصى، وإحياء الشعائر الدينية فيه، خلال شهر رمضان المبارك، و محاولة فتحه أمام قطعان المستوطنيين الصهاينة لتدنيس قدسيته والعبث فيه ومهاجمة المصلين لإرهابهم والحيلولة دون تواجدهم في المسجد، لما يمثله ذلك التواجد من حماية له ولكافة المقدسات الدينية في القدس الشريف .

إن جماعة نداء السلام تحيي الصمود البطولي الذي أبداه ويبديه شباب وشابات فلسطين في مواجهة الهجمة الصهيونية العنصرية على القدس وأهلها ومنهم سكان الشيخ جراح ، وتشد على أياديهم، وهم يواصلون تصديهم البطولي لوحشية الصهاينة وهمجيتهم.

وفي الوقت الذي يبشر فيه هذا التصدي البطولي بتصعيد انتفاضة تشمل فلسطين كلها، فإن جماعة نداء السلام تهيب بالقوى الحية في أمتنا العربية المناضلة وعلى إمتداد العالم الإسلامي وكل أحرار العالم، للوقوف بقوة مع شعبنا العظيم في فلسطين المحتلة ودعمه بكل ما هو متاح من وسائل الدعم والمناصرة. كما تجدد إدانتها الشديدة لأنظمة التبعية التي سارعت للإعتراف بالكيان الصهيوني وقدمت له بإعترافها به موافقة ضمنية على إرتكاب جرائمه بحق شعبنا العربي في فلسطين، الذي يواجه الصلف الصهيوني وحيدا وبصدور عارية، ولكن بإرادة قوية لا تلين، تنبع من إيمان عميق بالحق السليب ومن إصرار على مواصلة النضال من أجل إستعادته مهما غلت التضحيات .

المجد والعزة لشعبنا العربي الصامد في فلسطين المحتلة، والعار كل العار للأنظمة العربية المطبعة والمتواطئة والمتخاذلة، والحرية والإستقلال لفلسطين كل فلسطين.

صنعاء: مايو 2021م