جيش الإحتلال الإسرائيلي يطلق 450 صاروخا على غزة خلال 40 دقيقة في ليلة واحدة

أعلن جش الاحتلال الإسرائيلي أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة خلال 40 دقيقة ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر “تويتر”: “منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة انطلقت من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة”.وأضاف أدرعي: “كانت هذه الغارات تهدف إلى توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس الموجودة تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة”.وتابع: ” وتم القضاء، كما يبدو، على مسؤول كبير في منظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي”.ولفت أدرعي إلى أن منظومة القبة الحديدة “اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة”.في سياق متصل قال السكرتير الصحفي للجيش الإسرائيلي في رد على سؤال صحفي لوكالة”نوفوستي” حول النية لدخول قطاع الغاز: “لدينا أوامر بأن نكون مستعدين لذلك”.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة “ستستمر طالما كان ذلك ضروريا”، بحسب ما نقلته صحيفة “جوروزاليم بوست”.

وبدأت يوم الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال، وسقوط مئات الجرحى.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT ووكالات