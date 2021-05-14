حزب التجمع ينعي الخبير الإقتصادي الكبير د. محمود منصور عبدالفتاح:وهب حياته مدافعاً عن فقراء الوطن

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال،بمزيد من الأسى والحزن ،الخبير الإقتصادي الكبير د. محمود منصور عبدالفتاح ،عضو المكتب الإستشاري “للحزب” وواحد من أبرز قيادته،والأمين العام لمؤسسة مشروع الأمل،والذي وافته المنية اليوم الجمعة ،بعد رحلة عطاء متميزة ..حيث كان الفقيد قامة علمية رفيعة ورجلا شريفا واستاذا عظيما في مجال الاقتصاد الزراعي بجامعة الازهر، وأحد اهم اساتذة هذا العلم المنحاز لفقراء الفلاحين، وأحد المناضلين الجسورين المدافعين عن حرية وسيادة هذا الوطن وحقه في مقدراته وموارده..وحزب التجمع إذ ينعي احد قياداته الوطنية والذي وهب حياته مدافعا عن فقراء هذا الوطن،يتقدم بخالص التعازي الي رفيقة كفاحة زوجتة والي أسرته الكريمة ،داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..وانا لله وانا اليه راجعون،،