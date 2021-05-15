البنك الزراعي يرفع عدد فروعه المقدمة لقرض “باب رزق” إلى 200 فرع

رفع البنك الزراعي المصري عدد فروعه التي تقدم قروض باب رزق من 176 فرعا إلى 200 فرع بزيادة 24 فرعا جديد في شهر واحد هو أبريل الماضي، بحسب بيانات للبنك.

وكان البنك الزراعي أطلق برنامج “باب رزق” قبل نهاية العام الماضي لتوفير تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 جنيه و 10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة.

واختار البنك الفروع الجديدة التي تم إضافتها بعناية كبيرة ووفق دراسات عديدة لتمثل كافة محافظات الجمهورية وفي الوقت نفسه تضم كافة القرى التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حيث جاءت محافظات البحيرة وسوهاج وقنا والمنيا على رأس المحافظات الأكثر في عدد الفروع التي سيطلق فيها البرنامج.

ويتيح برنامج باب رزق للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالإضافة إلى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض، من بينها إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي مجاناً، لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته وكافة معاملاته البنكية مستقبلا كما يمكن من خلاله دفع قيمة الأقساط المستحقة على القرض.

وكان علاء فارق رئيس البنك الزراعي المصري قال في تصريحات سابقة إن البرنامج التمويلي “باب رزق” يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً،.

ويستفيد من برنامج “باب رزق” في المقام الأول كل من المرأة الريفية بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص لتمكينها اقتصاديا من خلال دعمها لإطلاق مشروعها الخاص في مجالات تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية التقليدية مثل الأغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة والتجارة”.