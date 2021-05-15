خالد بدر رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بالبنك الزراعي المصري:هدفنا الرئيسي الإستمرار في تحقيق التنمية المستدامة

يتمتع خالد بدر رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بالبنك الزراعي المصري بخبرة ميدانية كبيرة بقطاع الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة بدأها بالعمل بالبنك الأهلي المصري ثم بالعديد من البنوك العربية بدول الخليج العربي ليعود بعدها لمصر وبالأخص للبنك الزراعي المصري الذي يعد أحد الأذرع الهامة لتنفيذ السياسة الزراعية والإنتاجية للدولة المصرية..

ويؤمن خالد بدر بأن الهدف الرئيسي للبنك الزراعي المصري وكافة برامجه التمويلية هو تحقيق التنمية المستدامة حيث يركز على أن نصبح مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية و تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر ، فـ 70 % من المحفظة الإئتمانية للبنك موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على زيادة الفروع في القروى بشكل مستمر ، بالإضافة لمبادرة إحلال السيارات نصف النقل ” الكبود” لنقل الركاب بعدد المحافظات بسيارات ميكروباص موديل 2021 لتطوير وسائل النقل الجماعى وتوفير خدمة نقل مميزة وآمنة للمواطنين في القرى .

ويؤكد ايضا على انه تم وضع إستراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف لتنفيذ عدد من البرامج المستدامة للمسئولية المجتمعية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية ، أولها تشجيع الإبتكار والبحث والتطوير في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم جهود تطوير قطاع التعليم الزراعي في مصر والمجالات الدراسية الأخرى التي تخدم القطاع الزراعي، سواء بالنسبة للتعليم الفني الزراعي أو التعليم الجامعي ، وثالثا التعاون في مجالات تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية والنائية والمناطق التنموية الجديدة .