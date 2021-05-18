د. محمد غريب أمين سر حركة فتح في مصر لـ”الأهالي”: إنتفاضتنا الفلسطينية الجديدة قضت على صفقة القرن وعززت وحدتنا الوطنية

كتب عبدالوهاب خضر:

أكد د. محمد غريب أمين سر إقليم حركة فتح الفلسطينية في مصر في تصريحات خاصة لـ”الاهالي” أن الإنتفاضة الفلسطينية الحالية ضد ممارسات الإحتلال الإسرائيلي نجحت في القضاء على صفقة القرن وكل صفقات تهويد القدس، التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، موضحاً أن اللغة في أمريكا والأمم المتحدة تغيرت بتأييد مطلب حل الدولتين وان تصبح القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف غريب أن الإنتفاضة الحالية رغم تزايد عدد الشهداء والخسائر المادية التي لحقت بالدولة الفلسطينية جراء العدوان الجديد نجحت أيضا في توحيد الصف الفلسطيني مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي مستقبلا على إستمرار تعزيز الوحدة الوطنية، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة أكثر من 212 شهيداً منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.

وأشاد غريب بموقف مصر من الأحداث في فلسطين قائلا:”نعتز ونفخر بدعم وبموقف مصر العزيزة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل التحية لمصر قيادة، و جيشا وحكومة وشعباً، ووقوفها ودعمها اللامحدود على مدار التاريخ مع الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته،مضيفاً :” كل الشكر و التقدير لفخامة الرئيس السيسي الذي اعلن تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لاعادة اعمار غزة ، إنه الموقف الوطني والقومي والتاريخي الداعم و الدائم الذي يجسد موقف مصر وعظمة ابنائها”.

وقال غريب إنه يبعث برسالة تقدير إلى كل عواصم العرب والعالم التي تثور الآن ضد الإحتلال وتدعم القضية والحق الفلسطيني وتنتقد جبروت الإحتلال وطغيانه .