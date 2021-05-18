د. محمد غريب أمين سر حركة فتح في مصر لـ”الأهالي”: إنتفاضتنا الفلسطينية الجديدة قضت على صفقة القرن وعززت وحدتنا الوطنية
*كل الشكر و التقدير لفخامة الرئيس السيسي الذي اعلن تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لاعادة اعمار غزة إنه الموقف الوطني والقومي والتاريخي الداعم و الدائم الذي يجسد موقف مصر وعظمة ابنائها.
كتب عبدالوهاب خضر:
أكد د. محمد غريب أمين سر إقليم حركة فتح الفلسطينية في مصر في تصريحات خاصة لـ”الاهالي” أن الإنتفاضة الفلسطينية الحالية ضد ممارسات الإحتلال الإسرائيلي نجحت في القضاء على صفقة القرن وكل صفقات تهويد القدس، التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، موضحاً أن اللغة في أمريكا والأمم المتحدة تغيرت بتأييد مطلب حل الدولتين وان تصبح القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأضاف غريب أن الإنتفاضة الحالية رغم تزايد عدد الشهداء والخسائر المادية التي لحقت بالدولة الفلسطينية جراء العدوان الجديد نجحت أيضا في توحيد الصف الفلسطيني مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي مستقبلا على إستمرار تعزيز الوحدة الوطنية، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة أكثر من 212 شهيداً منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.
وأشاد غريب بموقف مصر من الأحداث في فلسطين قائلا:”نعتز ونفخر بدعم وبموقف مصر العزيزة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل التحية لمصر قيادة، و جيشا وحكومة وشعباً، ووقوفها ودعمها اللامحدود على مدار التاريخ مع الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته،مضيفاً :” كل الشكر و التقدير لفخامة الرئيس السيسي الذي اعلن تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لاعادة اعمار غزة ، إنه الموقف الوطني والقومي والتاريخي الداعم و الدائم الذي يجسد موقف مصر وعظمة ابنائها”.
وقال غريب إنه يبعث برسالة تقدير إلى كل عواصم العرب والعالم التي تثور الآن ضد الإحتلال وتدعم القضية والحق الفلسطيني وتنتقد جبروت الإحتلال وطغيانه .
مقامرة نتنياهو الاخيرة
بعد اربعة انتخابات فى ظرف سنة واحدة يقامر نتنياهو على كسب صوت اليمين المتطرف فى اسراييل للبقاء فى السلطة. الرهان باستخدام الحيلة المعتادة وهى خلق تهديد خارجي سيكون كفيل بتوحيد الصف وراء “قيادة قوية” لا تتردد فى استخدام القوة لحماية الامن القومي الاسرائيلي. ولكن من الواضح ان هذه السياسة تزيد من عزلة اسراييل والولايات المتحدة حول العالم وصلت الى درجة تراجع بايدن الى حد ما عن تصريحاته الاولية وإدراج كلمة “الفلسطينيين” فى تصريحاته الاخيرة. مقامرة نتنياهو ان تحريك الليكود الى مساحة اليمين المتطرف كفيل بزيادة شعبيته. الخطر هنا التبعيات التى لم تكن فى الحسبان ؛ على سبيل المثال الاشتباكات والعنف بين الاسرائيلين اليهود وغير اليهود. تحرك الليكود خطوة او خطوات الى اليمين ربما يكون افضل تجسيد للحتمية التاريخية للصهيونية وهى تحولها من حركة علمانية عند انشاء دولة اسراييل الى ما نراه اليوم ممثلا فى دولة دينية فاشية. تجد اسراييل نفسها فى صحبة حفنة من الانظمة الدينية الفاشية (بالتحديد السعودية وايران وتركيا). هذه الانظمة تواجدت فى كل العصور فى تاريخ البشرية ولكن اجلا ام عاجلا هذه الانظمة فى طريقها للاندثار.