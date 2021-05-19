العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى..حرب إبادة شاملة..حزب التجمع:دولة فلسطينية مستقلة..الحل الوحيد للتهدئة

وصف متحدث باسم حزب التجمع الحرب التى تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية وأراضى فلسطين التاريخية بحرب الإبادة الشاملة التي تستهدف البشر والحجر، والتاريخ والمستقبل .وادان التجمع التواطؤ الغربى والأمريكى مع إسرائيل ،بمزاعم ملفقة حول مايسمونه حق الدفاع عن النفس،والتجاهل الدولى المتعمد، للحملة التى شنها مستوطنون إسرائيليون بدعم من نتينياهو، ضد فلسطينيى القدس المحتلة، وطردهم من منازلهم، ومنعهم من الصلاة فى المسجد الأقصى فى شهر رمضان المبارك، بهدف داخلى ،يسعى من خلاله نتينياهو إلى إفشال مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بدون رئاسته ،لتصبح دماء الشعب الفلسطينى الغالية وحقوقه وأمنه،ثمنا لهذا الهدف الرخيص. ويؤكد حزب التجمع ،أن مقاومة الشعب الفلسطينى الباسلة، ورفضه لاستمرار الاحتلال العنصرى ، وتمسكه بحقه فى دولة مستقلة ، قد غيرت للمرة الأولى ،بوحدتها الوطنية ومواصلة صمودها، وتنوع أساليب كفاحها ، وبمساندة من فلسطينيى الخارج ومن شعوب العالم الحرة ، من المعادلات السائدة على الأرض، وشكلت تبعات ينبغى أن تكون ملزمة ، لوقف أى نوع من تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل دون إجبارها على الالتزام بالقانون الدولى فى التعامل مع الشعوب التى ترزح تحت الاحتلال ،بعد أن بات واضحا أنها لا ترتدع الا ضغط يعظم من خسائرها .

ويعلن حزب التجمع أن الدعوات المنتشرة لطلب التهدئة ليست حلا للمشكلة، لكنها هروب من مواجهة تبعات حلها . وفى هذا السياق يؤكد التجمع دعمه لمسعى وزير الخارجية المصرى فى الأمم المتحدة ،لقيام مجلس الأمن الدولى بدوره المنوط به ،فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، إذا ماكان المجتمع الدولى يسعى حقا إلى التهدئة . ويطالب التجمع جامعة الدول العربية ، بتوفير كافة سبل الدعم للشعب الفلسطينى ، وحمايته من الحرب الجارية على قدم وساق .

دولة فلسطينية كاملة السيادة هى الطريق الوحيد للتهدئة فى المنطقة ، هكذا يعلن الشعب الفلسطينى بنضاله المستمر على امتداد 73 عاما ، وعلى كل أحرار العالم أن يقدموا له كل الدعم لنيل حقوقه