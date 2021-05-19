تحقيقا لمهمتها في حماية البيئة البحرية وتعزيز الثروة السمكية وخدمات البحث العلمي :أكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة تطلق شراكة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة

تحقيقا لمهمتها في حماية البيئة البحرية وتعزيز الثروة السمكية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوظيف كافة قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير حماية البيئة البحرية ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما دولة الإمارات.