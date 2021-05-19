الدكتور إسماعيل عبد الغفار تعليقاً على حصول  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحصل على أعلى تقييم من أكبر جهة لتقييم الجامعات في العالم : “الأكاديمية” تواصل نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقييمًا مميزًا في تصنيف “كيو إس” العالمي QS Top Universities (QS Stars)، نتيجة للتطوير المؤسسي المستمر، الذي تشهده الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة الحالية.

وحصلت الأكاديمية على تقييم الخمس نجوم كتقييم عام للجامعة QS 5 Stars Overall Ranking ، والذي يعد أكبر جهة لتقييم الجامعات في العالم، وبذلك تعتبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أول جامعة مصرية تحصل على تقييم 5 نجوم في 7 مؤشرات مختلفة ضمن تقييم مؤسسة “كيو إس” العالمية.

من جهته توجه الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بالشكر إلى اللجنة المعنية بملف الأكاديمية في تصنيفات «كيو إس» للتعليم العالي برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر جابر عميد البحث العلمي والإبتكار، مؤكدًا أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لديها من مميزات وكفاءات قادرة دومًا على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية على مستوى المنظومة التعليمية كواحدة من الجامعات المتميزة في مصرنا الغالية وأمتنا العربية تقوم بأداء رسالتها نحو أجيال المستقبل وبناء أوطاننا.

وقال عبد الغفار إن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية، إذ أصبحت منصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، الأمر الذي حقق قفزات تطويرية متلاحقة على مدى فترات متعاقبة لتحقيق شمولية التطوير في السياسة التعليمية والتأهيل والتدريب، في ظل عصر الثورة الصناعية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.

وبحصول الأكاديمية على تقييم 5 نجوم تنضم إلى قائمة جامعات الوطن العربي الحاصلة على نفس التقييم والتي تشتمل على 11 جامعة عربية فقط على مستوى الوطن العربي.

ويستند تصنيف «كيو إس» على 6 معايير، لكل منها وزنها الخاص، كما يلي: 60% للسمعة الأكاديمية، و20% لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، و20% للاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة ، و10% للسمعة في سوق العمل، و5% لنسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، و5% لنسبة الطلاب الأجانب، فيما يعد التصنيف أداة مفيدة لإرشاد الطلاب والآباء وتوجيههم نحو أفضل الجامعات في العالم.