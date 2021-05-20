هيفاء أبو غزالة استمرار دعم ومساندة الشباب العربي رغم استمرار جائحة كورونا

صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 ( فيروس كورونا المستجد ) والتغيرات المتسارعة العالمية والإقليمية حول الشباب العربي خاصة والاهتمام الجاد والمتواصل على مستوي القادة ووزراء الشباب والحكومات العربية بالشباب العربي ومستقبله باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

 دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية – الرياضية – المالية ) عبر الفيديو كونفرانس online خلال الفترة من 23الى 25 مايو 2021، وعلى ان يكون اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد online يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 برئاسة الجمهورية اليمنية رئيس الدورة العادية 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس بدورته ( 66 ) يوم الاربعاء الموافق 26 مايو 2021 برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ،الجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا.

 وايماناً بدور جامعة الدول العربية لدعم الشباب العربي وإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية شبابنا العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصا على الشباب العربي ومساعدته في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

 أوضحت سعادتها أنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد online يوم الخميس 27 مايو 2021 مثل نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، اطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي، منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، مشروع القيادات التقنية للشباب العربي، منصة الشباب العربي، مسابقة بحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي وجائحة كورونا، كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، المنتدي العربي الأول للعاملين بالشباب والرياضة، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشأت الرياضية، المهرجان العربي للرياضة النسوية، ندوة تداعيات جائحة كورونا والواقع الرياضي الجديد.

أكدت سعادتها بأن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.