في بيان مشترك ..الأحزاب الشيوعية والعمالية حول العالم تدين استمرار الاحتلال الاسرائيلي في إراقة الدماء وانتهاك القوانين الإنسانية

أصدرت الأحزاب الشيوعية والعمالية من مختلف أنحاء العالم، مساء الخميس 20 مايو 2021، بيانًا مشتركًا تدين فيه استمرار عدوان الاحتلال على غزة المحاصرة، والاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخطط التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح.

وقالت الأحزاب الشيوعية والعمالية في بيانها:

“نحن، الأحزاب الشيوعية والعمالية الموقعة أدناه على هذا البيان، ندين بشدة وبشكل قاطع العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس وكذلك القصف العسكري المتواصل على غزّة والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين وإصابة المئات، من بينهم أطفال”.

وأضاف البيان: “ان الانتهاك الإسرائيلي السافر للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي مستمر منذ عقود، بدعم وتحريض كاملين من القوى الإمبريالية ودون أي تدخل ذي معنى من المؤسسات الدولية لوقف هذه الانتهاكات أو إدانتها علنًا”.

وتطالب الأحزاب الشيوعية والعمالية بـ:

– وقف فوري لقصف وحصار غزة.

– وقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين الذي يمارسون حقوقهم في المسجد الأقصى وجميع الأماكن المقدسة.

– وقف الاعتداءات والترهيب المستمر ضد الفلسطينيين أهالي القدس الشرقية من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، وتحديدًا منع محاولاتهم لتهجير عائلات من حي الشيخ جراح كجزء من حملة التطهير العرقي المستمرة.

وأكدت الأحزاب تضامنها الكامل والثابت مع النضال العادل للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ومن اجل إقامة دولته المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومن أجل حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الأحزاب جميع التقدميين والمحبين للسلام إلى رفع اصواتهم عاليًا والانضمام الى هذا النداء.

ووقع على البيان 61 حزباً وهم:

الحزب الشيوعي الألباني

الحزب الشيوعي الأسترالي

حزب العمل النمساوي

المنبر التقدمي في البحرين

الحزب الشيوعي في بنغلادش

حزب العمال البلجيكي

الحزب الشيوعي البلجيكي

الحزب الشيوعي البرازيلي

الحزب الشيوعي في البرازيل

الحزب الشيوعي البريطاني

الحزب الشيوعي البريطاني الجديد

الحزب الشيوعي الكندي

حزب العمال الاشتراكي في كرواتيا

الحزب الشيوعي الكوبي

حزب الشغيلة التقدمي في قبرص – أكيل

الحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا

الحزب الشيوعي في الدنمارك

الحزب الشيوعي الفرنسي

الحزب الشيوعي الألماني

الحزب الشيوعي اليوناني

حزب العمال الهنغاري

الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)

الحزب الشيوعي الهندي

الحزب الشيوعي العراقي

حزب توده – إيران

حزب العمال الإيرلندي

الحزب الشيوعي الإيرلندي

الحزب الشيوعي الاسرائيلي

حزب إعادة التأسيس الشيوعي الايطالي

الحزب الشيوعي الاردني

الحركة الاشتراكية في كازاخستان

الحزب الشيوعي في لكسمبورغ

الحزب الشيوعي في مالطا

الحزب الشيوعي في المكسيك

الحزب الشيوعي في النرويج

الحزب الشيوعي الباكستاني

الحزب الشيوعي الفلسطيني

حزب الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي الفيليبيني – 1930

الحزب الشيوعي البولندي

الحزب الشيوعي البرتغالي

حزب العمال الشيوعي الروسي

الحزب الشيوعي الجديد في يوغوسلافيا

حزب شيوعيو صربيا

الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا

الحزب الشيوعي للعمال في إسبانيا

الحزب الشيوعي الاسباني

الحزب الشيوعي لعموم شعوب إسبانيا

حزب شيوعيو كاتالونيا

الحزب الشيوعي السريلانكي

الحزب الشيوعي السودان

الحزب الشيوعي السوري

الحزب الشيوعي السوري (الموحد)

الحزب الشيوعي في سوازيلاند

الحزب الشيوعي التركي

الحزب الشيوعي الأوكراني

اتحاد الشيوعيين الأوكرانيين

الحزب الشيوعي الامريكي

احزاب أخرى:

حزب الشيوعيين الامريكي

اتحاد الشعب في غاليسيا

الجبهة الشيوعية (ايطاليا)