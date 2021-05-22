خلال إستقبال الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب  لـسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: بحث أوجه وسبل التعاون المشترك..وشرطة دبي تبحث جوانب التدريب في الأمن والسلامة البحرية

استقبل سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك في الجانب التدريبي المتعلق بالأمن والسلامة البحرية، بحضور العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة اللواء ابن فهد بسعادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار والوفد المرافق له في مقر أكاديمية شرطة دبي، مستعرضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب في شرطة دبي في مختلف المجالات ومنها التدريب في مجال الأمن والسلامة البحرية، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تعزز من مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعارف والخبرات والعلوم وصولاً إلى العمل المشترك في المجال التدريبي.

وقال اللواء ابن فهد إن القطاع البحري في دبي له مكانه وسمعه عالمية كبيرة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياحي، وأن شرطة دبي حريصة على تقديم خدمات عالية المستوى بهدف حماية وخدمة وإسعاد مرتادي البحر، عبر تطوير مستوى الأداء في الأمن البحري، ورفع كفاءة القائمين على المجال الأمني في شواطئ دبي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة وإمارة دبي.

وأضاف اللواء ابن فهد أن الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي نظمت عبر برامجها التخصصية عدداً من الدورات المتعلقة بالأمن البحري، والتي استهدفت موظفي الأمن والسلامة البحرية في مركز شرطة الموانئ، لتزويدهم وتعريفهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يأتي متابعة لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه باستمرار على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التدريبية محليا ودولياً.

من جانبه قال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل: يأتي تعاوننا مع الإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي، تكريسًا لدورنا الرئيسي كبيت خبرة متخصص في مجال التعليم والتدريب لجميع الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري في المنطقة العربية، حيث جمعنا عبر عقود من الزمن خبرات أكاديمية وتعليمية عديدة، كما نتفرد بتقديم التدريب النظري جنبًا إلى جنب مع الممارسة والتطبيق العملي، ما يعطي قيمة أعلى لبرامجنا التدريبية، ولدينا خبرة واسعة في تصميم المساقات التدريبية والتعليمية حسب احتياج شركائنا، بحيث تعطي برامجنا أعلى قدر من المخرجات التعليمية والتدريبية التي ترفع من كفاءة العنصر البشري، وتزوده بالمعرفة اللازمة لأداء عمله بأعلى كفاءة من أجل خدمة مؤسسته.

وتابع: وهنا وجب الإشادة بالإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، والتي تحرص على تبني أفضل الممارسات في مجال التدريب في الأمن البحري، ومواكبة أحدث التقنيات والخبرات ضمن أدواتها وفريق عملها، وستكون شراكتنا مع شرطة دبي نموذجًا يحتذى من قبل جميع الأجهزة الشرطة والجهات الأمنية المعنية بالأمن البحري في المنطقة.

بدوره قال العقيد بدران الشامسي، إن الإدارة العامة للتدريب تعمل وفق منظومة تراعي أعلى معايير التدريب التخصصي المتقدم، والذي يضمن تحقيق هدف العملية التدريبية، ولديها من الشراكات في تنفيذ البرامج مع العديد من الجهات والجامعات والكليات المرموقة على مستوى المنطقة والعالم، وإن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يعد أحد أوجه حرص الإدارة على تزويد موظفي مركز شرطة الموانئ والإدارات المعنية بالأمن والسلامة البحرية في شرطة دبي، بمختلف العلوم والتجارب، لتدعم مستوى أدائهم، حتى يتمكنوا من تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، درع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي بمناسبة الزيارة.