العراق يرحب بالتوصل إلي وقف إطلاق النار .

تُرَحِّبُ الحكومةُ العراقيّة بالتَوَصُّل إلى إتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين . ونُشيدُ بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك،سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة. إنَّ المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافعُ عن أرضهِ ومقدّساتِه،كانت ولاتزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضيّة الفلسطينية. وإذ نُؤكِّدُ على ضرورة التوصُّل لحلٍ عادلٍ وشامل لهذه القضيّة المحوريّة،نترحّمُ على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه المسيرة،وندعو للجرحى بالشفاء العاجل.