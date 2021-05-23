الخولي: وصول 80 شاحنة محملة بالأدوية والأغذية لفلسطين

كشف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، كواليس زيارة وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية الذي توجه إلى فلسطين صباح اليوم السبت؛ بمشاركة أحزاب؛ مستقبل وطن، الشعبي الجمهوري، وحماة الوطن، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وضمت قافلة المعونات 80 شاحنة كبيرة الحجم محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، واستغرقت رحلة الوصول إلى الأراضي الفلسطينية استغرقت حوالي 13ساعة.

وقال الخولي: إننا رأينا عدد كبير من الجرحي الفلسطينيين الذين يتم نقلهم من الجانب الفلسطيني إلى سيارات الإسعاف المصرية.

مؤكدًا أن موقف مصر تاريخي تجاه هذه الأزمة، حيث أن مصر هي أول دولة تتحرك في هذه القضية، والجميع يفخر بمبادرة وقف إطلاق النار المصرية كأمان للفلسطينيين، والكل يفحر ويعتز بتعليمات القيادة السياسية بدعم فلسطين، ولقطاع غزة بإعادة الإعمار.