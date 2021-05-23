“صحة الشيوخ”: مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الكوارث

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن لجنة الصحة برئاسة النائب محمد زكي جزر، وبمشاركة النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة، ناقشت خلال إجتماعها منذ أيام مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، مضيفا أن مشروع القانون يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية ومايستجد في أزمات طبية.

وأوضح عبدالماجد، أنه تم الانتهاء من أكثر من نصف مواد مشروع القانون وسوف تواصل اللجنة مناقشة باقي المواد بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجة بالجلسة العامة للمناقشة وبعدها يتم إقراره.

وتابع: أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة أغلب نصوصه، وعندما يتم الانتهاء منه سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته بالمجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد دراسة كاملة حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية و وضع استراتيجية لصناعة الدواء في مصر وذلك بمشاركة الوزارات المختصة.