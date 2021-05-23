المغاوري: إذا لم ننهي أسباب الصراع في القدس سيتكرر السيناريو ويتبدد الاستقرار

ألقى النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمان لحزب التجمع كلمة اليوم الأحد خلال الجلسة العامة وجه فيها تحية حزب التجمع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الالتزام والوعد الذي عبر عن الروح الوطنية والقومية لمصر العربية في وقوفه في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ الأرواح من أبناء فلسطين، ومبادرة إعادة إعمار غزة.

وتابع المغاوري: أن المبادرة المصرية بإعادة إعمار غزة هي محل اعتبار وتقدير ولكن إن لن ننهي أسباب الصراع والعدوان الغاشم فسرعان ما يتكرر هذه السيناريو ونبدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا لما نعالج الأسباب الآن؛ فمع الساعات الأولى لبدء الهدنة ووقف النار، مازالت الاستفزازات الصهيونية من تهجير قصري وتهويل في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة من القدس وحي سلوان، ومازالت الاعتداءات الصهيونية على المصلين في القدس بالمسجد الأقصى منذ أول أمس بعد صلاة الجمعة الماضي وحتى الآن، الأمر الذي يهدد كافة المبادرات والجهود الخيرة التي تقدم من مصر لوقف هذا النزيف هي مهددة بسبب عنصرية الكيان الصهيوني وإصرار قوات الاحتلال لضرب كافة الاتفاقيات بوقف إطلاق النار بعرض الحائط.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع كلمته؛ أتقدم برسالتي إلى رعايا دولة الاحتلال لا تنساقوا إلى مزايدات اليمين واليمين المتطرف الذي يسعى إلى فرض الهيمنة على أجسادكم، وتذكروا أن الحضن الحاضن لكم عبر التاريخ هما أبناء الأمة العربية، ولم ولن تكون هناك خصومة مع أتباع الديانة اليهودية، ولكننا نرفض الصهيونية التي تتساوى مع العنصرية.