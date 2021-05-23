رئيس البرلمان يبدأ الجلسة العامة بدعمه لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

بدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد كلمته مؤكدًا على دعم مجلس النواب لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس: إن مجلس النواب يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف الأبرياء من الأخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع، في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دون تفرقة بين أطفال ونساء فى مشهد يجافى لجميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وفى هذا الصدد فإن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات الرئيس بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.

وقال رئيس البرلمان: وفى هذا المقام أتوجه بأسمى واسمكم بالتحية والتقدير للدور المحوري والرائد الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية، ويؤكد مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، وحرص رئيس البرلمان في كلمته على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصري.