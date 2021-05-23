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القوى العاملة: صرف 73 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

كتب محمد مختار
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 496  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد  المرتدة “كعب العمل” بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

 

وقال “سعفان”: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل ، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

 

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 53 ألف جنيه لـ 25 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و20 ألفاً و 888 جنيها رعاية صحية لـ 10 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

 

وأوضح أن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 181 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 136 منشأة أخرى ، وبحث 3 شكاوى عمالية ،  أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة ، وإعادة التفتيش على 63 منشأة أخرى.

 

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 6 شكوى عمالية  ، وإحالتها جميعها للمحكمة العمالية ، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة ، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل  .

 

أما فى مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ  16  متدرباً على التفصيل والخياطة، بمركز تدريب المحمودية  بأسوان.

محمد مختار
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