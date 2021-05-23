بالصور والفيديو ..هشام طلعت مصطفى يكرم فرد أمن بمدينتي بعد عثوره على مليون جنيه وتسليمه لصاحبه:مثال مشرف ونموذج يحتذي  لكل زملائه

كتب علاء الدين غنيم :

في إطار حرصه المعروف على تشجيع ودعم العمال ،خاصة أصحاب الهمم والجدية والإخلاص في العمل ،قام هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى،بتكريم فرد أمن بمدينتي، ويدعى محمد جابر طه، وذلك لأمانته بعد أن عثر أمس على مبلغ مالي كبير يبلغ مليون جنيه – بجوار مصعد إحدى العمارات السكنية في مدينتي، ثم قام بتسليم المبلغ لقطاع الأمن الذي سلمه بدوره الى نقطة شرطة مدينتي، حيث تم إثبات ذلك بمحضر رسمي.

وفي لفتة طيبة، حرص هشام طلعت مصطفى على لقاء فرد الأمن وسلمه مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه تقديرا لأمانته وإخلاصه في العمل، وأكد أنه مثال مشرف ونموذج يحتذي لكل زملائه.