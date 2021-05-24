الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية الفلسطيني تداعيات الهجوم الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني.

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية. وبين السيد الكاظمي ان العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الاقليمية والدولية. واكد سيادته اهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه، كما حمّل سيادته الوزير الضيف تحياته الى الرئيس الفلسطيني وباقي اعضاء القيادة الفلسطينية. من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطيني، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وبين السيد وزير الخارجية الفلسطيني ان قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني.