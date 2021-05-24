طلب إحاطة للصحة بشأن مشكلة تكليف أطباء 2021

تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن مشكلة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١ وحرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها، وذكر في طلب الإحاطة أن هذا الحرمان بسبب مشكلة نقص التخصصات وهي مشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات ومن غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء. وقال البياضي في طلبه؛ إن قرار التكليف للأطباء لأحدث دفعتين باستخدام نظام الزمالة المصرية ينطوي على ظلم بين خاصة لحركة تكليف مارس 2021 والتي نراها غير متكاتفة مع احتياجات أي حركة سابقة ولا تراعي أي نسبة أو تناسب، وبمقارنتها باحتياجات الحركة الأساسية التي سبقتها (والتي كانت احتياجاتها سيئة وأدت لتسرب نحو 80% من الامتثال للتكليف آملين في فرصة أفضل العالم التالي)، فقد فوجئت دفعة أطباء تكليف مارس 2021 بوزارة الصحة والأمانة العامة للزمالة تعلنان عن احتياجات لم تراع أي نسبة أو تناسب، ولم تعط للطبيب أي فرصة تتيح له حرية اختيار مستقبله، وذلك حيث تم الإعلان عن أكثر من خمسة تخصصات شكلت ما هو أكثر من 50% من النسبة الكلية في حين كانت الـ50% الأخرى من نصيب أكثر من ثلاثين تخصصًا مما يتنافى كليًا مع العقل والمنطق! وعليه يتضح للعيان مدى الظلم الواقع على مستقبل ما يقارب من عشرة آلاف طبيب مجبرين على الاختيار بين خمس تخصصات فقط، فليس من المنطق أن تتحمل دفعة واحدة تراكم عجز تخصصات ومحافظات طوال الثلاثة عقود الأخيرة.