وزير الأوقاف: صندوق الوقف الخيري لا علاقة له بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيًا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إنه منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه. وأكد في كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن إنشاء صندوق الوقف الخيري الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، وأن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيًا. وقال إن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه. وأشار إلى أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه. وتابع الوزير: أن هذه الأموال بصفر فوائد، موضحًا أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال. وأعلن وزير النقل المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، وفي آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.