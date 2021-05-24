مصر الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا والـ 15 عالميًا في مؤشر كيرني “مواقع الخدمات العالمية 2021”

احتلت مصر المرتبة الخامسة عشر (15) من بين 60 دولة على مستوى العالم في “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021. وحصلت مصر على نسبة %5.62 من المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة (25) وتركيا في المرتبة (26).

وجاءت مصر في الترتيب قبل كل من ألمانيا والبرتغال وبلغاريا، وبعد بولندا (14) وكولومبيا (13) وإستونيا (12)، في حين استمرت هيمنة الهند والصين وماليزيا على المراكز الثلاثة الأولى بالمؤشر الذي يصدر كل عامين.

وأشاد التقرير بمصر كموقع جاذب لتقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود وخاصة من حيث التكلفة التنافسية، كما أثنى التقرير على جهود الحكومة الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تكثف جهودها في مبادرة “مصر الرقمية”، والتي حققت العديد من المكاسب وجذب العديد من الاستثمارات، مستشهدا بمركز شركة إريكسون للخدمات الرقمية في القاهرة والذي يقدم خدمات تكنولوجية وبرمجيات متقدمة للأسواق العالمية.

وأعرب المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن سعادته بما تحققه مصر من إنجازات وتقدم ملموس في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود واستمرار ريادتها في المنطقة وذلك نتيجة المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع، ومرونة مقدمي خدمات التعهيد، والتكيف السريع للتحديات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغـًا بالتطوير المستمر للمهارات المطلوبة لصناعة التعهيد بشكل خاص والمواهب العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، حيث تتمتع مصر بحقل كبير من الكفاءات المحترفة. ويتخرج ما يزيد عن 700 ألف خريج سنويًا من المؤهلات العليا، منهم 100 ألف خريج على الأقل في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويرصد المؤشر، الذي يطلق عليه GSLI، اتجاهات الشركات العالمية في تعهيد عملياتها لمواقع ومقاصد خارجية حيث يستند المؤشر على 4 معايير لتقييم المواقع المختلفة، وتشمل الجاذبية المالية (35%) وتوافر المهارات البشرية والكوادر المؤهلة (25%) وبيئة الأعمال (25%) والصدى الرقمي Digital Resonance (15%).

نتائج مصر في المؤشر مقارنة بالدولة المنافسة:

– الجاذبية المالية في مصر (2.75)، الهند (2.83)، الفلبين (2.82)، إندونيسيا (2.78)

– مهارات الأفراد في مصر (1.05)، إندونيسيا (1.26)، الفلبين (1.32)، تركيا (1.41)، الهند (2.18)

– بيئة الأعمال في مصر (1.15)، الفلبين (1.15)، الهند (1.17)، كينيا (1.29)

– الصدى الرقمي في مصر (0.67)، المكسيك (0.67)، الفلبين (0.67)، فيتنام (0.68)، البرازيل (0.68)

ووفقًا للتقرير، يتوقع المحللون أن تنخفض أهمية عامل التكلفة عند متخذي القرار عند اختيار وتفضيل مواقع الخدمات بل سيصبح عامل الصدى الرقمي هو الأهم. ونتيجة لهذه المتغيرات، قام المحللون بتقييم الدول على مؤشر خاص بالصدى الرقمي والذي يقيم المواقع حسب المهارات الرقمية، أنشطة الشركات الناشئة والعالمية، وأمن المعلومات والإطار القانوني الذي يُمكن تلك المتغيرات مع حماية الملكية الفكرية والأعمال المبتكرة لرواد الأعمال.

كما سلط التقرير الضوء على التحول بشكل متسارع نحو تفضيل نماذج العمل من المنزل WFH وسعى المنظمات للحصول على خدمات أعمال قابلة للتطوير لمواكبة التغيرات المتسارعة، مما أدى هذا التوجه إلى تزايد الطلب على المهارات الرقمية.