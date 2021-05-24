رسمياً.. “انفينكس” تطلق سلسلة هواتف Note 10 في السوق المصري

أطلقت Infinix العلامة التجارية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، سلسلة هواتف Note 10 الجديدة كليًا في السوق المصري، وهي مجموعة جديدة من الهواتف الذكية المتميزة وتشمل ثلاثة هواتف هي: Note 10 و Note 10 Pro و Note 10 Pro للاتصالات قريبة المدى (NFC).

وتأتي هواتف Note 10 بشاشة فائقة الانسيابية ومعالجات ألعاب MediaTek قوية، وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) وبطارية محسّنة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع ، وتم تصميم سلسلة Note 10 لتعزيز وتحسين تجارب العمل والترفيه للمستخدم المصري.

قال مانفريد هونج ، مدير أول للمنتجات في Infinix: “نعلم أن عشاق الهواتف الذكية اليوم يريدون جهازًا يوازن بين الأسلوب وأحدث التقنيات المبتكرة لتجربة غامرة مؤكدًا أن سلسلة Note 10 توازن بشكل مثالي بين الوظائف ؛ والجماليات والأناقة والابتكار والسرعة ووظائف الألوان ، لتكون الجهاز المثالي الشامل للمحترفين ومحبي الترفيه والمستخدمين العاديين على حد سواء. “

ويوفر هاتف PRO Note 10 الحائزعلى جائزة iF Design 2021 توازنًا بين العالمين المادي والافتراضي ، وهدوء وصفاء الطبيعة الأم والتصميمات الداخلية الهندسية الحديثة وتصميمات الديكور للعلامات التجارية الفاخرة والهاتف متاح بأربعة ألوان: أسود ، و بنفسجي ، والزمرد الأخضر (حصريًا لـ Note 10) و Nordic Secret (حصريًا لـ Note 10 Pro).

واعلنت Infinix مساء أمس عن بدأ الحجز المسبق للهاتف من خلال منصات التجارة الإلكترونية Souq و NOON و XPARK على أن يكون سعر هاتف Note 10 Pro سعة 128 جيجا/ 8 جيجارام بقيمة 3666 جنيه أما Note 10 سعة 128 جيجابايت / 6 جيجارام فيأتي بسعر 3099 جنيه مصري مع هدية سماعة ايربودز لاسلكية.

وتأتي سلسلة NOTE 10 مع شاشة عالية الدقة (FHD +) مقاس 6.95 بوصة ، ونسبة 91٪ من الشاشة إلى الجسم، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام (Note 10 Pro) و 6 جيجا بايت رام (Note 10)، وتم تزويد Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بواسطة معالج MediaTek Helio G95 بالاقتران مع تقنية HyperEngine Gaming من MediaTek ، يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50٪ واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقي Wi-Fi المحمول أو الثابت في ذات الوقت.

تجربة بصرية مذهلة

تخلق سلسلة Note 10 تجربة مشاهدة مثالية مع شاشة عالية الدقة (FHD +) مقاس 6.95 بوصة ، ونسبة 91٪ من الشاشة إلى الجسم مع 500 شمعة في السطوع من ذروة السطوع ونسبة تباين الألوان 1500: 1 للحصول على رؤية حادة وواضحة تمامًا.

تنزلق الرسومات والصور بسلاسة بفضل معدل التحديث 90 هرتز ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز ، وهو مثالي لمشاهدة الأفلام أو تمرير المحتوى أو الألعاب، ومعتمد من TÜV Rheinland لراحة العين في الإضاءة المنخفضة ، وسيستمتع المستخدمون بساعات من الاستخدام دون المعاناة من إجهاد العين وعدم الراحة.

وتوفر سلسلة Note 10 صورًا مذهلة بجودة احترافية وصور ليلية جميلة ، في ضوء النهار والليل على حدٍ سواء، ولالتقاط صور سيلفي مذهلة ، تم تجهيز سلسلة Note 10 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل AI Beautify Selfie مع فلاشين أماميين.

كما جاء Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بعدسة أربعة في واحد مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشتمل على مجال رؤية (FOV) بزاوية واسعة للغاية تبلغ 120 درجة وعدسة ماكرو فائقة وعدسة 5P وعدسة بالأبيض والأسود وصورة شخصية العدسة ، والتي تم دمجها جميعًا في كاميرا خلفية ليلية بدقة 64 ميجابكسل.

وللحصول على تصوير فائق السلاسة وبدون عناء ، توفر سلسلة Note 10 أيضًا إمكانات تصوير بدقة 4k في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية باستخدام خوارزميات تحسين الفيديو الرائدة من Imint’s Vidhance Video Stabilization وتصوير الفيديو الضبابي التلقائي. الآن ، يمكن للمستخدمين التقاط لحظاتهم المذهلة بثقة.

مليئة بالقوة والأداء

من أجل معالجة البيانات بسرعة فائقة وتقليل أوقات الاستجابة ، تم تجهيز Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC بواسطة معالج MediaTek Helio G95 بالاقتران مع تقنية HyperEngine Gaming من MediaTek ، حيث يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50٪ واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقي Wi-Fi المحمول أو الثابت في ذات الوقت.

تتميز سلسلة Note 10 بمجموعة من التقنيات والميزات الجديدة والمحدثة والمبتكرة مثل:

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات: يتم تزويد جهازي Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC ببطارية 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات. يوفر Note 10 للمستخدم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات. تم دمج البطاريات مع وضع الطاقة الفائق ، مما يوفر 58 ساعة إضافية من وقت الاتصال عندما تصل البطارية إلى 5٪ من السعة ، و 25٪ من البطارية الاحتياطية بتقنية Power Marathon Technology وتقنية الشحن السريع الآمنة من TÜV Rheinland.

• تقنية تخزين UFS 2.2: يوفر كل من Note 10 Pro و Note 10 Pro NFC سعة تخزين مذهلة تبلغ 256 جيجا بايت ويوفر نقلًا بحد أقصى 5،830 ميجا بايت / ثانية للقراءة والكتابة ، مما يحسن السرعة وقدرات تعدد المهام للمستخدمين.

• Dar-link Ultimate Game Booster: تشتمل سلسلة Note 10 على برنامج محرك تحسين Dar-link Ultimate Game Booster من Infinix ، والذي يعمل مع أجهزة الهاتف الذكي لتحسين استقرار الصورة الرسومية وحساسية الشاشة. يقوم البرنامج بذكاء بضبط سرعة تشغيل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ويخصص الموارد لتحسين الصور والحركات في سيناريوهات الألعاب المختلفة.

• DTS Audio و AI Noise Cancelling: لتوفير جودة صوت محيطي مع دعم لمشاهد الألعاب عالية التردد ، تم تضمين سلسلة Note 10 مع مكبرات صوت مزدوجة وتقنية صوت تقليل الضوضاء AI ومعالجة صوت DTS وتوطين الصوت.

• نقاط وصول آمنة ومريحة: يمكن للمستخدمين الوصول إلى سلسلة Note 10 ببصمة إصبع مثبتة على الجانب وإمكانيات فتح الوجه ثلاثية الأبعاد.

• Android XOS 7.6: يوفر برنامج Android XOS 7.6 المدمج في سلسلة Note 10 للمستخدمين أدوات مثل Xnote 5.0 لتدوين الملاحظات وتدوين الأفكار ، و X-Proof لاكتشاف الشاشة عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة و Thunder Back Mode 2.0 للتبديل بسهولة من تطبيق إلى آخر.