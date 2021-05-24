د.عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق يكتب لـ”الأهالي” عن حرق العلم الأمريكي في إثيوبيا

في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، صرح السيد أندرا جاشوا تسجى، رجل الأعمال و مستشار رئيس الوزراء آبى أحمد، بدعوة الإثيوبيين للتظاهر أمام السفارات الأجنبية يوم الجمعة الموافق ١٤ مايو الجاري، وخاصة السفارة الأمريكية، و قال: “يجب ألا نتردد في حرق العلم الأمريكي أمام السفارة الأمريكية، ولابد و أن نذهب بالملايين”.

رداً على ذلك قامت السفارة الأمريكية بغلق المكاتب القنصلية في أثيوبيا، ودعت المواطنين الأمريكيين الابتعاد عن السفارة.

“الدعوة للتظاهر وحرق العلم الأمريكي، كانت في أعقاب زيارة المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان لكل من مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا، حول موضوعات سد النهضة وأزمة التيجراي والاستقرار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا”.

إثيوبيا تطرد صحفي التايمز:

الخبر السابق جاء في مقال منشور بجريدة النيويورك تايمز، طبعة يوم الجمعة الموافق ٢١ مايو الجاري، في الجزء (أ) بالصفحة التاسعة تحت عنوان: “إثيوبيا تطرد صحفي التايمز” لمراسل الصحيفة، السيد ديكلان وولش المراسل الرئيسي عن إفريقيا و مقره العاصمة نيروبى بكينيا، وسبق له العمل بالقاهرة وباكستان، وكان قد سبق له أن اتصل بى تليفونياً في يوليو ٢٠١٨ أثناء تواجده بالقاهرة، لإجراء حديث عن سد النهضة، و تلك رواية أخرى ليس مجالها الآن.

قصة طرد الصحفي ماركس:

المراسل سيمون ماركس تم طرده يوم الخميس الماضي، بعد كتابة عدة تقارير عن الحرب في تجراي معدداً الفظائع التي ارتكبها الجيش الأثيوبي والميليشيات الداعمة له و القوات الإريترية، من مذابح جماعية واعتداءات جنسية، حيث تم استدعائه في أديس أبابا وتم إلغاء كافة التصاريح الصحفية الممنوحة له، وذلك بعد رجوعه بيوم واحد من مهمة في إقليم تجراي، وبعد ذلك تم اصطحابه إلى المطار واحتجازه لمدة ثماني ساعات قبل ترحيله ظهر يوم الجمعة الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

يقول الصحفى ديكلان في مقاله: أن طرد المراسل يأتي قبل شهر من الانتخابات، التى تم تأجيلها مرتين، وتلك ضربة لحرية الصحافة في إثيوبيا.

المسؤولون في أثيوبيا لم يحددوا سبب طرد الصحفي، الذي كان من المفترض انتهاء تصريحه في أكتوبر القادم، ولكنهم قالوا أن هذا قرار حكومي.

ردود الفعل على طرد مراسل النيويورك تايمز:

عاملت الحكومة الأثيوبية المراسل سيمون ماركس على أساس أنه مجرم، وتم طرده من البلاد وعدم ذهابه لمنزله حتى لتغيير ملابسه، حسب رواية مساعد تحرير التايمز.

مجموعات حرية الصحافة و مراسلون بلا حدود قالت إن الإبعاد يعتبر تجريفاً لحرية الصحافة والتعبير، وذلك بعد حملة من الاعتقالات والتهديدات الموجهة للمراسلين في أثيوبيا منذ اندلاع حرب التيجراي، وحيث أن الانتخابات البرلمانية القادمة على المحك، فنحن ندعو القادة الأثيوبيين أن يغيروا من سياستهم في تكميم الصحافة الحرة.

خلال الأيام الحالية، بعض من مؤيدي آبى أحمد البارزين دعوا لمظاهرات ضد كل من يقوم بنقد إثيوبيا فى تعاملها فى حرب التيجراي، وضد كل من يقود حملة للوساطة الأجنبية لحسم الصراع في الإقليم، حيث أن أخطر الاتهامات الموجهة للحكومة في حربها ضد تيجراي، هي تحالفها مع الميليشيات من الأمهرة ومن القوات الإريترية، التي دعى آبى أحمد في مارس الماضي تلك القوات أن تنسحب، ولكن تصريح وزير الخارجية الأمريكية يوم السبت الماضي أعلن أنه “لا توجد علامات أو مؤشرات على مغادرة القوات الإريترية.

ما خفي فى أثيوبيا كان أعظم:

بالإضافة إلى صراع القبائل المستمر، فإن الكوارث الإنسانية المتضخمة، تزامنت مع التحذيرات الدولية المتعلقة بالوضع الغذائى فى الأقاليم الإثيوبية، إذ يقول عمال الإغاثة أن حوالي ٥ مليون و٢٠٠ ألف في حاجة لمعونات عاجلة فى التيجراي.

و كان نظام الإنذار بالمجاعات، المدار بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية أعلن يوم الاثنين الماضي، وحذر من أن نصف سكان الإقليم دخلوا المرحلة الرابعة، وهي الخطوة السابقة على المجاعة الكاملة.

و يضيف عمال الإغاثة، أن انتشار المعارك منع المزارعين من زراعة محاصيلهم هذا الربيع، وبدون مساعدات إنسانية على مستوى كبير فإن أجزاء من التيجراي سوف تطحنها المجاعة فى شهر سبتمبر القادم.

كذلك فإن التضييقات الحكومية منعت عمال الإغاثة من الوصول إلى مناطق كثيرة في التيجراي، نتيجة عدم توفر الأمن على مستوى شائع، حيث تم قتل سبعة من عمال الإغاثة فى تيجراي منذ نوفمبر.

يوم الخميس الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية عن مقتل أحد عمال الإغاثة من المحليين، العاملين مع وكالة التنمية الأمريكية “USAID” بواسطة جنود أثيوبيين و إريتريين يوم ٢٨ إبريل الماضي في قلب التيجراي، وأضافت السفارة أنه أعلن عن نفسه كعامل إغاثة وطلب منهم عدم قتله، إلا أنه قتل بواسطة ممثلين عسكريين.

المراسل سيمون ماركس مرة أخرى:

الصحفيون أيضاً لم يسلموا، فمنذ نوفمبر الماضي تم احتجاز عشرة مراسلين إثيوبيين، وآخرين موظفين بواسطة وكالات أنباء دولية.

قال السيد ماركس أن المسئولين الإثيوبيين أبلغوه بطريقة خاصة أن تغطية التايمز لأثيوبيا: “تسببت في ضغوط دبلوماسية كبيرة” ولذلك فإن قرار طرده تم بقرارت من مسؤولين حكوميين على مستوى عالٍ.

طرد ماركس، مع عمليات استهداف الصحفيين الإثيوبيين، تؤدي إلى أن أثيوبيا “ترجع الى الخلف نحو عاداتها القديمة السيئة”، وهذا ما قاله رئيس مكتب إفريقيا لمراسلين بلا حدود.

التوتر والتخبط:

ما يجري في إثيوبيا يعكس حالة من التوتر والتخبط تعيشها سلطات الدولة الإثيوبية، وحالة من عدم القدرة على مواجهة تداعيات سياساتها الداخلية والخارجية، وصلت حد وضع كل من ينتقد تصرفاتها في دائرة أعدائها، وهي في حالتها هذه تمارس كل يوم عمليات إرهابية جديدة ضد كل القبائل والأقاليم في الداخل، وضد جميع دول العالم.

وإذا كانت الدعوة لحرق العلم الأمريكي هي أحد البدايات، فإن تلك مقدمة لحرق علم الاتحاد الأوروبي، وأعلام الدول الغربية، وحتى أعلام الدول الأفريقية ومنظماتهم، التي تتجرأ على نقد السياسات الأثيوبية الداخلية والخارجية، التي أصبحت تزكم الأنوف.

جميع البعثات الدبلوماسية لكل دول العالم، والمقيمة في أديس أبابا من سفارات أو مكاتب تمثيل المصالح داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا لوكالات الإغاثة الدولية والأنباء العالمية، أصبحت كلها الآن مهددة من النظام الإثيوبي الحاكم، ومن سياساته الرافضة لأي وساطة دولية لحل مشاكله التي تفاقمت مع أقاليم الداخل ومع الجيران.

فإلى متى تستمر الحكومة الإثيوبية في سياساتها المعادية للجميع؟..إلى متى؟

*بقلم د.عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق