تطبيق «طلبات» يُعلِن عن مبادرة إقليميّة لدعم متضرّري الأزمة الإنسانية في فلسطين بالتعاون مع «برنامج الأغذية العالمي»

«طلبات» تُطلِق مبادرة دعم الأزمة الإنسانية في فلسطين يوم الخميس الموافق 27 مايو.

أعلنت شركة «طلبات»؛ المنصة المتخصصة في توصيل الطعام والتجارة السريعة، عن مبادرةٍ توعَويّة لجمع التّبرعات لمساعدة المتضررين في الأزمة الإنسانية الحالية في فلسطين.

هذا وستُسَخّر الشركة يوم الخميس القادم؛ الموافق 27 مايو 2021، منصتها الإلكترونية للمساعدة في دعم هذه الأزمة الإنسانية. فعبر هذه المبادرة، كل طلبٍ يطلبه العملاء على التطبيق خلال هذا اليوم في أي بلدٍ من البلدان التي تعمل بها الشركة سيُساهِم في جهود الإغاثة الإنسانية في فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موظّفي شركة «طلبات» يمكنهم التّبرع بيومٍ أو أكثر من رواتبهم لصالح أعمال الإغاثة، وذلك من خلال برنامج المساهمة المجتمعية؛ «نحن نهتَم»، الذي أطلقته الشركة لموظّفيها للمشاركة ومساندة المبادرات المجتمعية، كما ستدعم الشركة هذه التبرعات للوصول لأكبر شريحة من المتضررين في فلسطين.

في هذا اليوم، سوف تتبرع «طلبات» بأرباحِها لدعم الأعمال الإغاثية العاجلة لدعم الأزمة الإنسانية في فلسطين.

يُشير «توماسو رُدريجز»؛ المدير التنفيذي لشركة «طلبات» إلى هذه المبادرة قائلًا: «لقد شهدنا في شتّى أنحاء العالم ما يجري من أزمةٍ إنسانية في فلسطين، ونؤمن أنّ من واجبنا، كبشرٍ أولًا ثمّ كشركة، أن نقف معًا من أجل الإنسانية لمد يد العون للفلسطينيين المتضرّرين في هذه الأزمة.و بدعمٍ من شريكنا الدائم «برنامج الأغذية العالمي»، أطلقنا معًا حملة توعَويّة، وسنعمل يدًا بيدٍ مع مجتمعاتنا لتوفير الدعم المالي للأعمال الإغاثية في فلسطين”.

وأضافت هدير شلبي، المدير العام لمِنصَّة «طلبات مِصر»، قائلةً: «تهدف «طلبات» إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى إخوتنا في فلسطين في ظل هذه الكارثة الإنسانية. قلوبنا جميعًا مع الدولة الشقيقة, وندعم كافة المتضررين جرّاء تلك الأحداث والتصعيدات”.

ستُرسَل التبرعات والمساهمات عبر الشراكة مع «برنامج الأغذية العالمي»، كما ستُشجّع موظفيها على المشاركة في هذه المبادرة.

جديرٌ بالذكر أنّ جميع أشكال التّبرعات السابقة ستُوجّه لإرسال المساعدات الأساسية مثل الوجبات الغذائية والحقائب الدوائية والأدوات الأساسية لدعم المتضررين ميدانيًّا.