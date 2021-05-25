تعاون مشترك بين “البنك الأهلى المصرى” و شركة “جيديا” لنشر نقاط البيع وتقديم خدمات قبول الدفع الالكترونى للتجار في مصر

حصلت شركة “جيديا” على رخصة “ميسر الدفع الإلكتروني” من البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري استعدادا لإطلاق الخدمة ونشر آلاف نقاط البيع الالكترونية في مصر لقبول السداد بكافة انواع البطاقات، بالإضافة الى بطاقات ميزة الوطنية والدفع عبر رمز الإستجابة السريع QR Code للدفع عن طريق الهاتف المحمول.

بموجب هذا التعاون وبعد استحقاق رخصة “ميسر الدفع الالكترونى”، ستقوم شركة “جيديا” بتوفير خدمات قبول المدفوعات الالكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك الأهلي المصرى، حيث تستهدف زيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وفقاً لخطة التحول الرقمى والشمول المالى بمصر.

ويعد هذا التعاون مع أحد أهم أعمدة القطاع المصرفي في مصر وهو “البنك الاهلي المصري” خطوة هامة في إطار استراتيجية “شركة جيديا” بمصر للمساهمة في دعم التحول الرقمي وتماشياً مع مبادرات البنك المركزي المصري بهذا الشأن، لإتاحة خدمات وحلول جيديا بالتعاون مع البنك، وأعلنت الشركة أنها بصدد الكشف عن عدد من خدمات الدفع الإلكتروني المتميزة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى من أجل دعم السوق المحلي بحلول السداد الذكية ومنها خدمات فريدة من نوعها تنافس لأول مرة في السوق المصري، استثمارا لما تمتلكه شركة “جيديا” من تكنولوجيا متطورة وخدمات فريدة من نوعها كونها الشركة الرائدة لخدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط، وكون البنك الأهلي المصري يحظى على أكبر قاعدة من العملاء على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما تعتبر شركة جيديا للتكنولوجيا، الشركة الرائدة فى تقديم أحدث خدمات تكنولوجيا الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتكاملة للبنوك والشركات والتجار بمختلف الفئات، والتى بدأت منذ عام 2008 فى تقديم خدمات الدفع الالكترونى وتعتبر الشركة الرائدة للمدفوعات حيث تقدم خدماتها لكبرى البنوك والهيئات من خلال نقاط البيع الالكترونية والتى تتعدى الـ 600,000 نقطة بيع وعدد عمليات يتعدى ال 5 مليون عملية يومياً، وتتوسع الشركة حالياً فى تقديم خدماتها لأكثر من بلد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم تأسيس شركة جيديا للتكنولوجيا مصر فى النصف الثانى من عام 2020 لتقديم خدمات الدفع الالكترونى والخدمات المالية من خلال تكنولوجيا فريدة من نوعها تقدم لأول مرة فى السوق المصرية.