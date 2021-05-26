خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب* ..

القاهرة في 26 مايو 2021* : قام المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوجيه الدعوة لأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لزيارة مواقع المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لتفقد ما تحقق من نتائج خلال العام الماضي بالرغم من التباطؤ الذي شهده العالم في الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المهندس يحيى زكي على الدعم الكبير الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من القيادة السياسية والمتابعة الدائمة التي ساهمت كثيراً في إنطلاق الهيئة خلال العام ٢٠٢٠ وحتى الآن بالرغم أن هناك الكثير لم يتحقق حتى الآن، إلا أن أهدافاً تحققت في وقت قصير من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وقال زكي أن الهيئة قد واجهت بعض الصعوبات لكنها نجحت في القضاء على بعض المعوقات أمام المستثمرين وعملائها، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة والجهات والوزارات الحكومية، والمتابعة المستمرة مع السيد رئيس الوزراء في إنهاء بعض الإجراءات والتشريعات التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة.

من جانبه، أشاد النائب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال وإنجاز بعض الإجراءات التي ساهمت في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة الاقتصادية، داعياً السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة التكاتف والالتفاف حول هذا المشروع القومي الكبير ذو الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، والذي سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، قائلاً :

“لا انتقادات لمشروع يواجه بعض الصعوبات في تحقيق أهدافه دون دعم ومساندة من الجميع، علينا دعم هذه المنطقة والوقوف بجانبها والعمل على إزالة المعوقات حتى نستطيع الحكم علي الأعمال إن كانت مُرضية من عدمه ومحاسبة المسئول، فليس من المعقول أن اتحدث وانتظر عائد ونتائج وأعمال وهناك عقبات ومعوقات تعرقل سير التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة. ”

يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت على الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي الجديد 2021 / 2022 والتي تبلغ 15,1 مليار جنيه.