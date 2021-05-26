أبو السعود علي يكتب:فلسطين أرض السلام تنتصر

صباح النصر..صباح العزة والفخر ..صباح يوم الجمعة 2ذ1-5-2021 وتأدية الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بتكبيرات العيد، إنه يوم عيد ونصر للفلسطينيين بإيقاف إطلاق النار، وهدنة لثلاثة أيام تعقبها هدنة طويلة ومفاوضات تقوم على حل الدولتين، ونصر ونجاح للدبلوماسية المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل في صمت، بوقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وإعلانه مبادرة لدعم اعادة إعمار غزة بـ500 مليون دولار، لينال ثقة وشكر وامتنان رؤساء وملوك العديد من الدول وعلى رأسهم بايدن.

صباح النصر ..صباح توحد المقاومة (السلمية والعسكرية) منذ بداية الحرب على غزة يوم 10-5-2012 وانفجار بركان الغضب الشعبي الفلسطيني في اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال تضامنًا مع غزة لتشمل كل فلسطين، قطاع غزة واريحا وفلسطينيي 48 والضفة، والمجد كل المجد للشهداء والمصابين المقاومين الأحرار الذين ردوا على اعتداءات المستوطنين اليهود وجنود الاحتلال بتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، وعلى الفلسطينيين في باب العمود واستهداف 28 منزلا بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة التي يسكنها 500 مقدسي للاستيلاء عليها وتهجيرهم قسرًا من بيوتهم لتخلو لهم مدينة القدس لتكون عاصمة موحدة لكيانهم الغاصب المحتل.

صباح النصر ووضع المقاومة قواعد اشتباك جديد.. أمام اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل بقصف غزة بحرًا وبرًا وجوًا ليستشهد فوق 248 منهم 66 طفلا، وإصابة أكثر من 1600 واكثرهم من الأطفال والنساء وكبار السن وهدم مئات المنازل والمستشفيات والمساجد والمصانع، فترد فصائل المقاومة على الاعتداء لتضع قواعد جديدة للاشتباك بضرب قواعده العسكرية والجوية وحظر طيرانه المدني لتفرض غزة المحاصرة حصارًا على المحتلين بالمثل، وترد على قصف غزة بقصف تل أبيب بالمثل وتدخل المحتلين المخابئ ..حصار بحصار وقصف بقصف.

صباح النصر وإبداع المقاومة التي أوجدها الاحتلال ما قبل 1948 وحتى الآن، بارتكاب العصابات الإرهابية الصهيونية ك” الإرجون والهاجانا وشتيرن..” مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بالقتل والتشريد وهدم منازلهم وتهجيرهم منها والاستيلاء على أراضيهم وبناء مستوطنات عليها، فكان لابد من وجود سلاح يدافعون به عن أنفسهم وقد حصلت المقاومة على بندقية، فكان من إبداع المقاومة أن يتنقل الفدائيون بهذه البندقية من مكان إلى آخر حتى ظن المحتلون أن الفدائيين مسلحون ببنادق كثيرة، وكانت أغنية المقاومة حينها (أصبح الان عندي بندقية)، واستمر الإبداع في المقاومة من انتفاضة أطفال الحجارة إلى الانفاق إلى الطائرات الورقية الحارقة، والآن أصبحت المقاومة تمتلك أسلحة جديدة لردع الاحتلال الذي لا يعرف الا لغة القوة، كالغواصات المسيرة والطائرات المسيرة وتطوير صواريخ المقاومة التي تصل الى كل المدن الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

وأخيرًا رغم انتصار المقاومة لكن الخسائر كانت كبيرة بالنسبة للفلسطينيين نظرًا لإقدام الكيان الصهيوني على توجيه ضرباته العنيفة باستهداف المدنيين والبنية التحتية، والأبراج التي بها الفضائيات ووكالات الأنباء لإخفاء خسائره الحقيقية وعدم الاعلان عنها، نتيجة قصف مواقعه العسكرية والجوية، بالاضافة إلى خسائره الاقتصادية.

ولكن المقاومة الفلسطينية تنتصر بإسقاطها صفقة القرن بوضع القضية الفلسطينية والقدس على سلم الأولويات العالمية وحل الدولتين، واتحاد المقاومة والرد على الاعتداءات بالمثل وامتلاك المقاومة أسلحة تردع المحتل، الذي لا يعرف الا لغة القوة ولا يؤمن بالسلام، ورفضه لمبادرات السلام العربية، وتُظهر للعالم أجمع أن جيش الكيان الصهيوني الذي لا يقهر قهرته المقاومة الفلسطينية الموحدة، وأنه نمر من ورق وكيان ضعيف وهش وقبته الحديدية ركعت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية.

كل ما سبق يمثل انتصارًا جزيئًا للمقاومة.. وبداية لانتصار كبير بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.. وبداية النهاية والعد التنازلي لزوال الكيان الصهيوني المحتل الغاصب، ليرحل المحتلون من حيث جاءوا ويعم السلام أرض السلام.

*أبوالسعود علي