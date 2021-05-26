شركة الإسكندرية للغزل تمنع أعضاء اللجنة النقابية من دخول 

كتب أحمد سلامة

أصدرت إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج قرارا يوم 8 مايو الجاري بمنع كل من اشرف ناصف رئيس اللجنة النقابية وفرج النجار أمين صندوق اللجنة من دخول الشركة ومباشرة عملهم النقابي رغم حصولهم علي تفرغ نقابي بموجب القانون 213 لسنة 2017 م والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019م .

وكان فرج النجار أمين صندوق اللجنة النقابية قد توجه إلى الشركة لمباشرة عمله النقابي قبل يوقفه مسئول أمن الشركة ويخبره بأن هناك تعليمات من الإدارة بمنعه من الدخول هو ورئيس اللجنة النقابية .

وتوجه إلى قسم شرطة سيدي جابر وحرر المحضر رقم 5184 لسنة 2021م بتاريخ 8 مايو الجاري بمنع الإدارة له من دخول الشركة ومباشرة عمله النقابي

وكانت إدارة الشركة قد اتخذت مواقف معادية للجنة النقابية للعاملين منذ تصديهم لعمليات تسريح العمال التي تجري وقائعها منذ ما يقرب من عام حيث قامت بفصل 230 عاملا من عمال الشركة ونقلت اخرين الى فرع الشركة بمدينة السادات بالمنوفية قبل أن تقوم اللجنة النقابية بالتصدي لتلك الإجراءات وتقديم شكاوى متعددة وتحرير محاضر ضد إدارة الشركة بالامتناع عن صرف أجور العاملين طوال تلك الفترة . قبل أن تقوم الإدارة بإيقاف أعضاء اللجنة النقابية عن العمل ورفع دعوى قضائية ضدهم بالفصل ما زالت منظورة أمام القضاء