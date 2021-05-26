إل جى تطلق الموديلات الجديدة من أجهزة التلفزيون لعام 2021 بتحديثات وتقنيات متطورة

أزاحت شركة إل جى الستار عن التشكيلة الجديدة من شاشات التليفزيون لعام 2021 وهى من موديلات ” OLED، OLED evo، Nano Cell و UHD ” وهى مزودة بأحدث التقنيات مثل معالجات الذكاء الإصطناعى المطورة، نظام webOS 6.0، جهاز الريموت الماجيك الجديد والذى يدعم خاصية إتصال المدى القريب ( NFC ) بجانب نظم تحديث الصورة والصوت.

ومن بين أهم مميزات الأجيال الجديدة من موديلات إل جى لعام 2021 هو تزويدها بمعالجات التعلم المعمق من الجيل الرابع وهى ألفا 7 وألفا 9 بجانب معالج أيه 5 الخاص بالذكاء الإصطناعى والتى تقدم أفضل جودة صوت وصورة والتى يمكن أن تصل بجودة المحتوى إلى دقة 8K والتى تتضمن 33 مليون بكسل هذا بجانب قدرتها على تمييز المحتوى وتنقيته من المؤثرات وتحسين جودة الصورة.

كما تساعد خاصية التعرف على المشهد فى تحليل طبيعة المشهد المعروض وتحسين جودة الصورة على التوالى، بالإضافة إلى ذلك فالمعالج يتضمن الإصدار الجديد من نظام إل جى الصوتى Sound Pro والذى يعمل بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى والذى يأتى بإضافتين هامتين للعام 2021، الأولى هى تدعيمه بالنظام الصوتى المحيطى الإفتراضى 5.1.2 على تقديم تجربة صوتية غير مسبوقة من خلال السماعات المدمجة فى أجهزة التليفزيون أما الثانية فهى خاصية ضبط مستوى الصوت التلقائى والتى تحافط على مستوى ثابت من الصوت عند التبديل بين القنوات أو تطبيقات البث.

كما ستوفر التشكيلة الجديدة من موديلات إل جى أيضا تجربة إستثنائية وسهولة فى الإستخدام بفضل منصة تليفزيونات إل جى الذكية المحدثة من نظام WebOS 6.0 والتى حظيت بتصميم جديد كليا بجانب عدد من الخصائص الإضافية تتيح للمستخدم الدخول بسهولة للتطبيقات والتعرف بشكل أفضل على المحتوى مع الحصول على الترشيحات التى تتناسب مع إحتياجاته.

أما عن الجيل الجديد من جهاز الريموت كونترول الماجيك فهو يقدم قدرات أفضل وأبسط تدعم خاصية التعريف الصوتى عند إستخدام خدمات مساعد جوجل أو أمازون أليكسا وذلك بفضل تدعيمه بنظام ذكاء إصطناعى معزز، كما يقدم الريموت الجديد المزيد من الخصائص التى تدعم المستخدم ومن بينها سرعة الإتصال بين التليفزيون والأجهزة الأخرى بالإضافة إلى أزرار الإتصال السريع التى تتيح الدخول بسهولة وسرعة لتطبيقات المحتوى الأكثر شعبية مثل نتفلكس، أمازون برايم فيديو.

والماجيك ريموت الجديد مزود أيضا بخاصية “Magic Tap” والتى تدعم خاصية اتصال المدى القريب ( NFC ) والإتصال إلى الهواتف الذكية لمشاركة المحتوى الموجود عليها وعرضه على تليفزيون إل جى والعكس بما يتيح للمستخدم مشاهدة المحتوى الذى يفضله على شاشة التليفزيون مع إستمرار إستخدام باقى خصائص تليفونه المحمول.

وتضم التشكيلة الجديدة من تليفزيونات إل جى لعام 2021 – موديلات G1,C1 و فئات A1 وهى مزودة بلوحات OLED الأسطورية التى تتميز بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة والتى يمكن التحكم فيها بشكل فردى لإنتاج مستويات مثالية من اللون الأسود الذى يدعم جودة الصورة المعروضة، تقديم صورة فائقة الوضوح وواقعية ضمن حواف نحيفة للغاية تبلغ 24 ملم التى تكمل أى ديكور. تقدم أحدث مجموعة OLED مجموعة واسعة من أحجام الشاشة لتناسب كل حجم غرفة ويحتاج المستخدم من 48 بوصة إلى طراز 83 بوصة الجديد كليًا.

وتمثل فئة ” G1 ” التى تم إطلاقها حديثًا بتقنية OLED evo الجديدة الخطوة التالية فى تطور أجهزة تلفزيون OLED، حيث تقدم صورة تتميز بقوة الإضاءة والوضوح مع عرض التفاصيل بشكل دقيق وواقعي.هذا بجانب أن تلفزيونات هذه الفئة بلمستها الجمالية المستوحاة من الفن بإطار نحيف بشكل لا يصدق مع حامل مثبت على الحائط لا يترك أى فجوة تقريبًا من الشاشة إلى الجدار. حازت سلسلة G1 على جائزة CES 2021 للابتكار الشرفية فى فئة الاستدامة والتصميم البيئى والطاقة الذكية.

كما تأتى تلفزيونات إل جى 2021 NanoCell من موديلات NANO 90 و NANO 80 و NANO 75 بأحجام من 50 بوصة إلى طراز 86 بوصة الجديد كليًا و تتميز هذه السلسلة l بتصميم أنيق وبسيط مع حوافها فائقة النحافة البالغة 45 ملم، وهى معلقة بإحكام على الحائط الخاص بك كعمل فنى، مما يضيف لمسة من الجمال.

وتلفزيون LG NanoCell مزود بتقنية الجسيمات النانوية التى تعمل على تصفية الألوان وتحسينها، وإزالة الشوائب من أطوال موجات RGB. والنتيجة هى صورة أكثر حيوية وواقعية تجعل المحتوى المعروض ينبض بالحياة.

وعن فئة الـUHD من إل جى لعام 2021 فهى تضم تشكيلة متنوعة تتضمن موديلات “UP81، UP80، UP77، UP75″ وذلك بمقاسات تتراوح مابين 43 إلى 86 بوصة، ويأتى طراز UP80 بتصميم شاشة سينمائى بحواف رفيعة للغاية تبلغ 50 ملمًا، والجيل الرابع من إل جى للتعلم العميق (ألفا 7)، ومعالج إيه 5 للذكاء الإصطناعى، أما موديل فUP77 فيأتى بتصميم شاشة سينمائى يبلغ 58 ملمًا النحيف للغاية بينما يأتى طراز UP75 مزودا بمعالج A5 للذكاء الإصطناعى والماجيك ريموت الجديد .