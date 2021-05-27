أولياء امور الشهادة الاعدادية يطالبون “شوقى”باحتساب درجات الترم الأول

استغاث عدد من أولياء أمور طلاب اشهادة الاعدادية بوزير التربية والتعليم “طارق شوقى بشأن الاستجابة لمطلبهم بتخفيف مناهج الشهادة الاعدادية مراعاة لظروف الطلاب فى ظل انتشارالموجة الثالثة من فيروس كورونا ,وأطلق بعضهم هاشتاج(#ثالثة اعدادى مظلومة)

(#تخفيف مناهج الاعدادية),فى حين طالب أخرون بضرورة احتساب درجات الترم الأول لطلاب الاعدادية ,واطلقوا ايضا هاشتاج (#احتساب درجات الترم الاول للاعدادية)

ومن جانبها قالت نيفين ثابت مؤسس جروب أولياء أمور طلاب الاعدادية بمحافظة الفيوم أن منهج الاعدادية كبير جدا ,ومنهج شهر مايو لم يستطع الطلاب تحصيلة نظرا لضيق الوقت ,ولذلك طالبنا بجعل منهج شهر مايو للاطلاع حتى لا يتم ظلم ابناءنا ,لافته الى أن الدروس الخصوصية لا تزال مستمرة واحنا خايفين على ولادنا بس لا مفر .

فى حين أكد عدد من مدرسى طلاب الصف الثالث الاعدادى بمدرسة المحبة الاعدادية بنات أن الاهم من تخفيف المناهج هو احتساب درجات الترم الأول للصف الثالث الاعدادى ,لانه من الصعب جدا على الطلاب تحصيل 280 درجة خلال امتحانات الترم الثانى .

وأكد بعض اولياء الامور أن ابناءنا قاموا بمراجعة الترم الاول عدة مرات نظرا لانه استمر أكثر من 5 شهور,اما منهج الترم الثانى فلم نستطع مراجعته المنهج طويل جدا وحتى الان نقوم بشرح المنهج ,واكدوا ان ابنائهم يجتهدون فى ظل ازمة كورونا ,ولكنهم يلتمسون من وزير التربية والتعليم بأخذ قرار حاسم يصب فى مصلحة الطلاب وهو اضافة درجات الترم الاول الى المجموع الكلى.