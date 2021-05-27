إرهاصات التوصل لاتفاق حول سد النهضة

صعَّدت مصر من خطواتها، خلال الأيام الماضية، لإنهاء أزمة السد الإثيوبي، وتأمين استمرار جريان المياه في نهر النيل إلي دولتي المصب.

ومن خلال اللجنة العليا للمياه، والتي تضم وزارات: الخارجية والداخلية والدفاع والزراعة والموارد المائية وممثلين عن الجهات السيادية، والتي يرأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن السفير سامح شكري وزير الخارجية ان مصر استعدت لتأمين احتياجاتها من المياه في حال أقدمت اثيوبيا علي الملء الثاني، مع التحذير من هذا التصرف الأحادي، والذي يمثل ضررًا لن تصمت عليه الدولة المصرية, ثم صدر بيان عن وزارة الخارجية ليؤكد رفض أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا، والذي يتعارض مع اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين دول النيل الشرقي الثلاث “مصر والسودان واثيوبيا”

وأعلن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية أن الملء الثاني للسد الإثيوبي يمثل ضررا بالغا وينتج عنه حرمان مصر من جزء كبير من حصتها المائية، ويتطلب إجراءات واستعدادات؛ خاصة فيما يتعلق بمخزون المياه في بحيرة ناصر.

ومن جانبه أعلن المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي عن بدء التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، والتي تم تسميتها “بحماة النيل”, والتي تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتي 31 مايو الجاري بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في مصر و السودان وبعدة وعتاد وتنوع أثار انتباه المراقبين في مختلف دول العالم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي عن امتلاك مصر لاحتياطي في السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر تقريبًا، وقال إن المخزون القمح والسكر يكفي لنصف عام، والزيت 5 شهور واللحوم الطازجة عامين والمجمدة شهرين، بالإضافة الي الاكتفاء الذاتي في الدواجن وبيض المائدة والخضراوات والفاكهة وغيرها وهو ما اعتبره المحللون تصريحا مرتبطا بمجريات الأحداث والسد الإثيوبي.

وفي السياق ذاته قامت القوات السودانية بتعديل مواقعها علي الحدود مع إثيوبيا ونفذت بعض العمليات ضد العصابات الإثيوبية لحماية المواطنين السودانيين.

ومن جانبها واصلت إثيوبيا سياستها بالوصول بالملف الي حافة الهاوية، وأرسلت بعض القوات إلى منطقة السد، وسمحت للجنود بالتصوير ونشر تلك الصور لإثارة انتباه الرأي العام العالمي أملا في تدخل القوي الدولية للحفاظ علي أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

القرار المصري السوداني بإنهاء الأزمة بما يضمن الأمن المائي للدولتين دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرك لدي الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، وأجرى الرئيس الأمريكي اتصالين بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال سبعة أيام مؤكدا علي المساعي الأمريكية لإبرام الاتفاق الذي يضمن لدولتي المصب حقوقهما في مياه نهر النيل.

الخطوات المصرية السودانية الجادة، والتي تقابلها إثيوبيا بحملات دعائية إعلانية مضي وقتها، والتدخلات الغربية والأمريكية من الممكن أن تكون إرهاصات ومقدمات لإبرام الاتفاق القانوني الشامل والملزم، والذي يضمن الحقوق المصرية في المياه، وهو الأمر الذي خرجت من أجله قوات حماة النيل كمسمي ومهمة؛ والتي لن تعود قبل تأدية مهمتها التي خرجت من أجلها.