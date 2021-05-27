محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار زيارة سيادته لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بقطاع التموين بالمحافظة ، وتفقد عدد من المنافذ التموينية بمحافظة بورسعيد .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بزيارة وزير التموين للمحافظة ، مؤكدا على التنمية الملحوظة فى قطاع التموين بالتوازى مع مختلف القطاعات بالمحافظة .

ومن جانبه ، قدم وزير التموين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال ، مؤكدا على فخره بالتقدم الذى حققته محافظة بورسعيد مؤخرا على كافة الأصعدة ، وتحقيق افضل مستوى من الخدمات التموينية المقدمة للمواطن ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء المستمر بقطاع التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لتلبية كافة احتياجات المواطنين .

ومن المقرر أن تشمل زيارة السيد الوزير لمحافظة بورسعيد ، اليوم ، عقد اجتماع مع السيد المحافظ بديوان عام محافظة بورسعيد ، يعقبه افتتاح المكتب النموذجى المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتفقد سوق العصر ٢،١ ، وزيارة مصنع تونكايا لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتختتم الزيارة بتفقد سير العمل بصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بجنوب بورسعيد