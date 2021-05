محاولات لإنهاء أزمة احتجاز السفينة EverGiven ..هيئة قناة السويس :قدمنا كل التسهيلات الممكنة والشركة ماطلت لمدة ١١ يوما

تصدر محكمة الاسماعيلية السبت المقبل حكما فى قضية احتجاز السفينة Ever Given

فيما بقيمة التعويضات المطلوبة بعد عملية تحرير السفينة وانقاذها فى المجرى الملاحى تريد هيئة قناة السويس تعويض قيمة الخسائر والتلفيات فى ستائر المجرى الملاحى بقناة السويس وقدمت العديد من العروض والتسهيلات للوصول الى تسوية شاملة القضية

وطبقا للمعلومات فإن هيئة قناة السويس قامت بتخفيض قيمة التعويضات الى اكثر من 40% من 916 مليون دولار الى 550 مليون دولار،بعد ان قدمت الشركة المالكة ما يفيد بقيمة البضائع على السفينة والمقدرة بحوالى 775 مليون دولار وحتى قيمه السفينة نفسها 140 مليون دولار وتشير المعلومات ان الجهود مازالت متواصلة املا فى التوصل الى تسوية لهذه القضية على اعتبار ان الهيئة مازالت تتحفظ على السفينة

قدمت الهيئة ايضا تسهيلات فى الدفع تتمثل فى امكانية ان تدفع الشركة 200 مليون دولار نقدا والباقى بموجب خطابات ضمان على احد البنوك المصرية ورغم ذلك لم تلتزم الشركة بالرد على تلك العروض، الامر الذى ادى لقيام الهيئة بالتقدم بطلب للتحفظ على السفينة وانهاء النزاع بل وتصر على دفع 150 مليون دولار فقط

من جانبه قال الفريق اسامة ربيع اننا اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة”.

وأوضح رئيس الهيئة أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلون أي أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في مواده من المادة ٢٨٢ إلى المادة ٢٩٠.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية ،وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال ٣٠ سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام ٢٠20 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أي حوادث أو توقف لحركة الملاحة

من حانب اخر اعلنت الهيئة التزامها بأحكام القضاء وتنفيذها وقال الفريق ربيع ان السفينة سوف تغادر فور دفع التعويضات التى ستقرها المحكمة يوم السبت القادم

اما فى حال عدم الدفع ربما تلجأ الى الطرق القانونية فيما يتعلق بالتثمين القضائي للبضائع وبيعها.