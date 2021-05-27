الملا وزواتى… مباحثات بترولية لدعم التعاون المشترك

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ، وبحثا علاقات التعاون الثنائى فى مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واتفقا على قيام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر الاردنية فى مجالات البترول والغاز الطبيعى وتقديم مختلف اوجه الدعم.

وعقب جلسة المباحثات المشتركة شهد الوزيران توقيع كل من دكتور مهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أمجد الرواشدة رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي ، كما شهدا أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التى تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية ووقع العقد المهندس أمجد الرواشدة والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية

وأشاد الملا بالتعاون المشترك بين البلدين ، وخاصة فى مجال الغاز والذى يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلدين، مشيراً إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم فى إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التى تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقالت زواتي أن التعاون بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر الشقيقة في مجالات الغاز يشكل أنموذجاً في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة على أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر التوقيع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة شريف كامل ومسئولون من الجانبين.

ويزور المهندس طارق الملا الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والأردن في مجال الغاز والبترول والبحث في المشروعات المشتركة القائمة فى مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين.