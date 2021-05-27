جامعة الدول العربية تشارك في الدورة (17) للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت

تشارك جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، والذي يعقد دورته (17) خلال الفترة من 29 ــ 31 مايو 2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئي تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الهيئات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الاعلام العرب،

وسيسهم السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد ــ المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، بمداخلة في الجلسة الأولى التي تتناول إشكالية ” الإعلام والاتصال تحديات الصناعة ومستقبل المهنة” بمشاركة وزراء الإعلام في كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة فلسطين، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

وسيناقش الملتقى خلال جلساته الثلاث العديد من القضايا التي تهم” تحولات الإعلام العربي” و” تأثير المحتوى في الخطاب الإعلامي ” و “صناعة المحتوى في الدراما العربية ” بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع المحتوى.