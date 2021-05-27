نون للتجارة الإلكترونية والقومي لتنظيم الاتصالات يبحثان ضوابط التسويق الإلكتروني لأجهزة الاتصالات

عقدت شركة نون للتجارة الإلكترونية اجتماعاً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس لبحث اليات وضوابط بيع وتسويق أجهزة ومعدات الاتصالات في السوق المصري عبر منصتها الإلكترونية وجاء ذلك في ضوء حرص الشركة على الالتزام بالقواعد والأطر التنظيمية التي يقرها الجهاز وايماناً منها بالدور التنظيمي للجهاز لمنع تداول الأجهزة ومعدات الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات العالمية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.

أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الاجتماع أن الجهاز يعمل على الدعم الكامل لاستراتيجية التحول الرقمي والحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم.

كما أعرب الجمل عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الشركة للوقوف على الاليات والأطر التنظيمية المتعلقة بتداول أجهزة الاتصالات على منصتها.

وأعرب فاراز محمد خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوم به الجهاز والسعي المشترك نحو تحقيق أفضل خدمة للمستهلك في جمهورية مصر العربية وإعلاء حجم وثقة المشتري في التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية وأن هذا التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته الجهة المختصة بتنظيم مرفق الاتصالات في جمهورية مصر العربية يمثل ركيزة وخطوة ايجابية لهذه الأهداف.

أسفر الاجتماع عن التزام شركة نون للتجارة الإلكترونية بحظر تداول وتسويق أجهزة ومعدات الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعاير القياسية على منصتها الإلكترونية وبالأخص أجهزة مقويات شبكات المحمول التي تؤثر سلباً على جودة شبكات المحمول في السوق المصري.

حضر الاجتماع حسن عصام الدين حسن المستشار القانوني الخارجي لشركة نون للتجارة الإلكترونية.