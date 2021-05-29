“تجمع شمال سيناء” يكرم التمريض والاسعاف و قيادات العمل المجتمعي

كتب / احمد حسين الزملوط

أقام اليوم حزب التجمع بشمال سيناء احتفالية تكريم لقيادات تمثل العمل العام والمجتمعى والخدمى والنقابى بمحافظة بشمال سيناء وذلك لتميزهم ودورهم البارز فى خدمة المجتمع والمواطنين ووجودهم الدائم خلال الازمات التى مرت بها المحافظة..

أسماء السادة المكرمين:الحاج حجاج فايز الصعيدي.. مدير مكتب خدمة المواطنين..المهندس م.هشام الشعراوي. رئيس مجلس ادارة جمعية حدوتة للتنمية والاعمال الخيرية..الاستاذ. اسلام حمدي عروج…الامين العام لمؤسسة حياة للتنمية والاعمال الانسانية..الاستاذة. منى جمعة مدير مركز اول اسر

منتجة والتكوين المهنى.

الاستاذ. الصحفى محمد حسين أبو عيطة

مدير مكتب موقع وجريدة اليوم السابع بشمال سيناء

الاستاذ.حمدان سالم محمد الشلبى

رئيس النقابة الفرعية لتمريض شمال سيناء

الاستاذ أحمد الشريف

مدير مكتب مؤسسة مصر الخير فرع شمال سيناء

الاستاذ. خليل محمد الليثى ابو عطوة

مؤسس حملة ابدا بنفسك للاعمال الخدمية والانسانية

الاستاذ محمد الجغنة

مدير جمعية نور على نور بشمال سيناء

الاستاذ محمود العمرى

ممثل عن نقابة أسعاف شمال سيناء

كما قام أعضاء هيئة مكتب الحزب بتكريم عدد من اعضاء الحزب لدورهم فى العمل العام ومشاركتهم فى الاعمال الخدمية والاعلامية في الاحداث التى يمر بها المجتمع السيناوى.

أعضاء الحزب المكرمين :الاستاذة منار حسام..والاستاذ مصطفى فايز عبد العزيز..والاستاذ احمد كارى