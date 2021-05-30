الزراعة انتخاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية نائباً لرئيس المنظمة العالمية للصحة الحيوان لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتخاب د عبدالحكيم محمود ‏رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” بإقليم الشرق الأوسط.

وتأتي وتتجلى أهمية المنصب في وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية الأمر الذى يساهم في دعم دور مصر المحورى على المستوى الدولى والإقليمى في التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمى للصحة الواحدة.

ومن جانبه، هنأ المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة رئيس الخدمات البيطرية على هذا الإنجاز الذى يأتي تتويجاً لجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المدعومة من وزارة الزراعة، والملموسة مؤخراً من خلال المشاركات الإيجابية في جميع الأنشطة ذات الطابع الدولى والقارى والإقليمى، إضافة إلى النجاحات ذات الطابع الدولى التي تحققت مؤخراً باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور وإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، الأمر الذى وضع مصر في مصاف الدول التي تعمل على تطبيق اللوائح الدولية وأدى إلى دعم الثقة الدولية في قدراتها على دعم الإدارة الفنية على المستوى الإقليمى والدولى.

ومن جانبه أعرب السيد الدكتور/ عبد الحكيم محمود عن خالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة ونائبه لحرصهما على دعمه وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها الطبيعية التي تستحقها في المعترك العالمى.

وأضاف أنه قد تم الترشيح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” لإقليم الشرق الأوسط بتعيين د. عبد الحكيم محمود محمد على – رئيس الخدمات البيطرية بمصر – نائباً لرئيس مكتبها بإجماع الآراء باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 24/5/2021، على هامش انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي بدأت فعاليتها اعتباراً من 24/5/2021 وحتى اليوم – الجمعة الموافق 28/5/2021، حيث تم التصويت النهائي خلال فعاليات الجلسة وتم تقليد المنصب رسمياً عقب إعلان نتيجة الانتخابات بالأغلبية المطلقة.

والجدير بالذكر أن المنظمة صحة الحيوان العالمية كانت اعتمدت أول أمس كلاً من المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية في مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى ذلك الانجاز العملي الكبير لمصر على المستوى الدولى