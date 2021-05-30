“الزراعة” تعتمد ١١٩ مليون جنيه لتمويل ٢٣ مركز لتجميع الألبان في ١٠ محافظات

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ ١١٩ مليون جنيه جديدة لتمويل ٢٣ مركز تجميع الألبان في ١٠ محافظات.

واوضح انه بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي ٢٥٣ مليون جنيه يستفيد منها ٩٧ من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

واشار الصياد الى ان اللجنة، اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعي المصري، لعدد ٢٣ مركز تجميع ألبان في محافظات: البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية، سوهاج، الاقصر، دمياط، بني سويف، لافتا الى ان اجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز، بلغ حوالي ١١٩ مليون و ٦٣١ الف جنيه، يشمل تطوير المعدات، والانشاءات، والسيارات المجهزة، والادوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

واوضح نائب وزير الزراعة، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

ومن ناحيته قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.