بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني:حزب التجمع يشارك في  لقاء نظمته”السفارة الصينية” مع الأحزاب المصرية.

*كتب محمد فرج

شارك حزب التجمع في العاشرة صباح اليوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١، في اللقاء الهام الذي دعت إليه سفارة الصين بالقاهرة، ودائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، مع عدد من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي تأسس في أول يوليو ١٩٢١، و الخامس والستين لإقامة العلاقات المصرية الصينية عام ١٩٥٦، ومثل التجمع في هذا اللقاء المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي.

المشاركون:

شارك من الأحزاب المصرية مع حزب التجمع، حزب المؤتمر، المحافظين، الحركة الوطنية، حماة الوطن، المصريين الأحرار، الحرية المصري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكي المصري، و تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والأستاذ محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب السابق، ورئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز دراسات الأهرام، ومن الجانب الصيني الوزير المفوض لسفارة الصين بالقاهرة شياو چون تشنغ، والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، ومن بكين مسؤول دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

العلاقات المصرية الصينية:

وقد تطرق اللقاء عبر الكلمات والمحاضرات والنقاشات بعد تقديم التهنئة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، لخطة تعزيز بناء مجتمع المستقبل للبشرية، و مبادرة الحزام والطريق، والعلاقات المصرية الصينية، وتطرق ممثلوا الأحزاب السياسية المصرية لأهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية بمستوياتها المختلفة، الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية الثقافية، وأهمية وقوف الصين إلى جانب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وأهمية مساندة الصين للدولة المصرية في معركتها للحفاظ على الحقوق المائية التاريخية الشعب المصري في نهر النيل، ضد التعنت الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة.

مداخلة التجمع: