بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني:حزب التجمع يشارك في  لقاء نظمته”السفارة الصينية” مع الأحزاب المصرية.

*كتب محمد فرج
شارك حزب التجمع في العاشرة صباح اليوم الاثنين ٣١ مايو ٢٠٢١، في اللقاء الهام الذي دعت إليه سفارة الصين بالقاهرة، ودائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، مع عدد من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي تأسس في أول يوليو ١٩٢١، و الخامس والستين لإقامة العلاقات المصرية الصينية عام ١٩٥٦، ومثل التجمع في هذا اللقاء المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي.
المشاركون:
شارك من الأحزاب المصرية مع حزب التجمع، حزب المؤتمر، المحافظين، الحركة الوطنية، حماة الوطن، المصريين الأحرار، الحرية المصري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكي المصري، و تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والأستاذ محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب السابق، ورئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز دراسات الأهرام، ومن الجانب الصيني الوزير المفوض لسفارة الصين بالقاهرة شياو چون تشنغ، والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، ومن بكين مسؤول دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
العلاقات المصرية الصينية:
وقد تطرق اللقاء عبر الكلمات والمحاضرات والنقاشات بعد تقديم التهنئة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، لخطة تعزيز بناء مجتمع المستقبل للبشرية، و مبادرة الحزام والطريق، والعلاقات المصرية الصينية، وتطرق ممثلوا الأحزاب السياسية المصرية لأهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية بمستوياتها المختلفة، الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية الثقافية، وأهمية وقوف الصين إلى جانب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وأهمية مساندة الصين للدولة المصرية في معركتها للحفاظ على الحقوق المائية التاريخية الشعب المصري في نهر النيل، ضد التعنت الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة.
مداخلة التجمع:
وتضمنت مداخلة حزب التجمع التي ألقاها الدكتور شريف فياض في هذا اللقاء ما يلي:
في البداية أود باسمي وباسم حزب التجمع رئيساً وقيادة مركزية وأعضاء، أن أتوجه بالتحية للرفاق من الحزب الشيوعي الصيني، وإلى سعادة السفير الصيني بالقاهرة، على تنظيم هذا اللقاء مع قادة وممثلي الأحزاب المصرية، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
لقد أرسل حزب التجمع برقية تهنئة للحزب الشيوعي الصيني، والرفيق شي چين بينغ أمين عام الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية.
الرفاق الأعزاء ..
يتقدم حزب التجمع الوطني التقدمي بجمهورية مصر العربية برئاسة النائب سيد عبد العال، قيادة وأعضاء، بالتهنئة لسيادتكم، ولكل قيادات الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه، وللشعب الصيني العظيم، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس حزبكم القائد، هذا الحزب العظيم الذي نظم وقاد منذ تأسيسه حرب التحرير الوطنية الشعبية ضد قوى الاستعمار والسيطرة الأجنبية، ونظم وقاد الثورة الشعبية الصينية الكبرى، وأقام جمهورية الصين الشعبية، وقاد الأمة الصينية – عبر الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية – نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والازدهار الثقافي.
لقد تمكن الحزب الشيوعي الصيني – على الرغم من الظروف الصعبة – من نقل الصين نقلة كبرى من التخلف والفقر إلى التقدم والازدهار، عبر سلسلة من الإبداعات الفكرية والسياسية، التي وضعت الواقع الصيني والظروف والتحديات التي يطرحها، قاعدة للانطلاق في التجربة التنموية للدولة الصينية، فأبدع الحزب تجربته الخاصة في الإصلاح والانفتاح، وتجربته في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وفي التفاعل بين قواعد التخطيط وآليات السوق الاشتراكي، والتفاعل بين الاستثمار الوطني العام والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتكوين الثروة ومكافحة الفساد ومواجهة الفقر، وإعلان إقامة دولة واحدة ونظامين، وتطبيق قواعد الحوكمة في مؤسسات الحزب والدولة، وغير ذلك الكثير.
الرفاق الأعزاء ..
إننا إذ نتقدم لسيادتكم بالتهنئة بهذه المناسبة الغالية، نتمنى لكم وللشعب الصيني المزيد من التقدم والازدهار، ونتمنى للعلاقات المصرية – الصينية المزيد من الترقي والتطور وفتح أبواب التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ونتمنى لعلاقات الصداقة بين حزبينا المزيد من التعاون والتقدم والازدهار.
الإخوة والرفاق والزملاء المشاركين ..
كل التحية والتقدير للرفاق في الحزب الشيوعي الصيني، وكل التحية لسيادة سفير الصين بالقاهرة، وكل التحية للزملاء والأصدقاء قادة وممثلي الأحزاب المصرية، وكل التحية والتقدير لكل القادة والأساتذة المشاركين في اللقاء، وكل الدعم لعلاقات الصداقة والتعاون المصرية الصينية، والإفريقية الصينية، وكل الدعم لسياسات التعاون الأممي، وسياسات الفوز المشترك، والمصير المشترك، والعمل المشترك ضد مخاطر الأمراض والأوبئة وتلوث البيئة، وضد مخططات وممارسات التدخل والهيمنة، وضد مخططات وممارسات العدوان الاستعماري الاستيطاني والعنصري والطائفي ضد الشعوب، وكل الدعم لسياسات التعاون لبناء المصير المشترك والمستقبل المشترك للبشرية التي يقودها بجدارة الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرفيق شي چين بينج.
وشكراً لحسن الاستماع.