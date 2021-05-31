ادوار خراط والشاعر الطويل النحيل

كان يوسف فى التاسعة عشر من عمره، كل حلمه ان يلتقى ادوار الخراط، حتى استطاع الحصول على رقم هاتفه ، ثم قام بالتواصل معه واخبره انه يكتب الشعر، ويريد ان يعرض عليه مايكتب، فاستجاب ادوار لطلبه وحدد له ميعاد فى الساعة السابعة ببيته فى الزمالك،

وصل يوسف مبكرا عن الموعد بنصف ساعة،

فقرر ان يتجول بالشوارع المحيطة حتى يحين الموعد، ثم فجأة امطرت السيول، ظل يتسأل

هل اذهب اليه هكذا، وانا اقطر ماء من ملابسى

الغارقة ، ام ارحل، ولكنه اخيرا قرر أن يذهب لادور، وصل يوسف للعمارة ثم طلع للدور الأول

ورن جرس الباب ، ليفتح له ادوار قائلا مواعيدك مظبوطة بالثانية، وده امر مبشر بالخير، ليجيبه يوسف لانى بتاع مسرح والمواعيد دى امر مقدس ثم اصطحبه لغرفة مكتبه، وذهب ليعد له القهوة، ليعود فيجد يوسف مازال واقفا يخشى الجلوس حتى لا يبلل الاثاث، فقال أدوار، ولد اقعد انا اصلا افتكرتك مش حتيجى وكنت حلتمس لك العذر

، لكن طالما جيت ده مبشر بالخير،جلس معه قرابة الساعة يسأله قريت مين من الشعرا؟ ورأيك ايه في فلان وعلان؟ وبعدها اعطاه يوسف كشكول مكتوب بخط اليد .. أخده وكتب عليه رقم تليفونه وقال له بعد شهر هاكلمك ونحدد موعد وتيجي لي نتناقش في كتابتك.. أنا مرتاح لك بس مش هاجاملك،قال له ارجوك انا لا احب المجاملات اشعر مؤذية.. ثم مضى وبعد شهر فعلا اتصل به ادوار فذهب اليه وقال له أنت شاعر كويس بس محتاج تذاكر نحو شوية.. اعرض الديوان ده على مراجع لغوي يضبطه وهاته في المجلس الأعلى للثقافة وهانشرهولك في سلسلة الكتاب الأول، مضى يوسف وقدمه لا تلامس الأرض من السعادة، يتسائل فى نفسه ، ترى هل اعجبه ديوانى ، ام انها مجاملة؟ ثم اعاد قراءة ماكتب ورد فى نفسه لا هذا الديوان لا يعحبنى ، لن اذهب، تمر عشرة سنوات ، يعمل يوسف وقتها في هيئة الكتاب كان مدير تحرير مجلة الرواية.. و مطلوب من إدوار إنه يكتب شهادة عن تجربته للمجلة وإدوار لا يميل لجو الإيميلات والتكنولوجيا . فطلب منه استاذ عبد الرحمن ابو عوف ، رئيس التحرير الذهاب لإدوار بنفسه وآخد الشهادة، هاتفه يوسف واتفق معه على الميعاد، فذهب اليه واجلسه فى حجرة المكتب، قال له اشعر اننى رايتك من قبل يا يوسف؟فضحك وقال له فعلا ولكن هذا منذ عشر سنوات، ولم أكن متاكدا انك ستذكرنى،قال أنت الولد الشاعر اللي جالي مبلول بسبب المطرة وقلت له يجيب لي الديوان بتاعه علشان انشره، فأجاب نعم ، فساله واين الديوان يا ولد، اجابه لم انشره بعد،ومتى سينشر؟ اجاب حين ارضى عنه، هذا هو ديوان يوسف الاول (كتابوت يسعل بشدة) والذى نشره فى عمر الرابعة والثلاثين ،طلب منه ادوار الجلوس قائلا لا مطر اليوم ، ثم مد يده لمكتبته سحب منها اخر أعماله وقام بكتابة اهداءعليه له إلى شاعر طويل نحيل جاءني في ليلة شتائية ممطرة ثم اختفى بغموض ساحر كشعره يوسف مسلم

تحقيق محض صدفة

عزة رياض