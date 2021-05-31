“الزراعة”: التفتيش على 212 مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية في 13 محافظة خلال شهر مايو

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 212 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو وتم رصد 47 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد اصدر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية (9) قرارات ادارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (18) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – بنى سويف – كفر الشيخ – البحيرة – قنا)، تم عمل (9) محاضر (ادارية) بمحافظات: القليوبية – بنى سويف – القاهرة – المنوفية.

تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (20) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفر الشيخ – بنى سويف – الفيوم – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المستوردة و المنتجة محليا سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.