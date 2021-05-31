مينا كرم يكتب:الحلم المصري الذي ارهقته المديونيات وسوء الادارة وضعف الارادة..الحديد والصلب يغلق ابوابه بعد 67 عاما

بقلم : مينا كرم

رغم التمهيد الذي بدأ منذ اكتوبر الماضي من خلال وزير قطاع الاعمال ببدأ العمل علي تصفية مصنع الحديد والصلب وما تبعه من موجات رفض واستهجان للقرار من فئات كثيرة بالمجتمع المصري الا ان قرار و موافقة الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت الاحد 30 مايو 2021 علي عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته و تأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سبب صدمة كبيرة واحباط شديد ل 7114 عامل بالشركة مصيرهم وارزاقهم لازالت مجهولة حتي الان وللكثيرين من المتابعين للشأن العام المصري والعاشقين لقلاع الصناعة المصرية التي تتهاوي بفعل فاعل قلعة تلو الاخري .

بدأ التفكير في انشاء مصنع الحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان اسوان وفي 14 يونيو عام 1954 تأسست شركة الحديد والصلب بمرسوم من الرئيس عبدالناصر في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لانتاج الصلب في المنطقة العربية باستخدام تكنولوجيا الافران وبمعدات المانية للصهر من خامات الحديد المستخرجة من اسوان وظلت شركة مساهمة مصرية تحت الشركة القابضة للصناعات المعدنية باجمالي استثمارات بلغ 650 مليون جنيه كما بلغ تخصص الشركة في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والاتجار فيها داخل مصر وخارجها وانتاج الصلب بمعدل سنوي وصل الي 1,2 مليون طن .

تأثرت الشركة بالعديد من الاسباب التي ادت الي تراكم مديونياتها منها تقادم الالات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة وتأثر صناعة الصلب في مصر بشكل عام نتيجة قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع نتيجة لارتفاع سعر الدولار بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر علاوة علي تأثرها بالمنافسة الغير عادلة مع الحديد المستورد الذي تم اغراق السوق به خاصة من تركيا و اوكرانيا والصين باسعار تقل عن تكلفة انتاجه علاوة علي احتكار شركة حديد عز لما يقرب من 50 % من الانتاج الكلي للحديد في مصر وتكرر انقطاع الغاز عن المصنع وعدم انتظام توريد الفحم فضلا عن عدم توفير ادارة مؤهلة وذات كفاءة لادارته وكلها أمور ادت الي تفاقم المديوينات التي وصلت الي 6,3 مليار جنيه في سبتمبر 2020 والقرار بالتبعية سيؤثر علي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية التي انشأت خصيصا للتتكامل مع شركة الحديد والصلب وتمدها بالفحم اللازم ستكون مهددة بالتوقف والتصفية .

العملاق المصري الذي لم يجد ادارة تتمتع بالكفاءة اللازمة لادارته ولم تتوفر لدي حكوماته المتعاقبة الارادة الكافية لتصحيح مساره أغلق ابوابه وانطفأت جذوته , الارض الطيبة التي وقفت شاهدة علي نضال وكفاح عمال مصر من خلال اضراب 1971 واضراب 1989 التاريخي وسقوط الشهيد عبد الحي سيد سليمان وتصدي عمال المصنع لزيارة رئيس اسرائيل لمصنعهم , يشهد هذا الجيل انكساره وتصفيته كواحد من ابرز مشاهد الاحباط واليأس والعجز امام وزارة قطاع الاعمال التي عجزت وفشلت في اعادة وهيكلة المصنع ولجأت للحل الاسوء بالتصفية حتي لو كان ذلك علي انقاض مستقبل الصناعة الوطنية وتشريد العمال .