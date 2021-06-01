رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وإحياء القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا عرض موقف مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يستهدف توفير سكن لائق لجميع شرائح المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب العمل على توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، وتطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، كما أن الدولة تولي اهتماما شديدا بمشروع ورفع كفاءة وإحياء مناطق القاهرة التاريخية، وإعادتها لصورتها الحضارية المبهرة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير عواصم المحافظات، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية؛ ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى أنه عقب التوصل إلى الكثافات، وأنواع الإسكان، واستخدامات قطع الأراضي في المحافظات والمدن التي يتم بها مشروع التطوير، تم التنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولي عدد من المحافظات، فيما يخص قطع الأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بعدد 32 قطعة في 13 محافظة حتى الآن، مستعرضا في هذا الصدد الموقف التنفيذي لتنفيذ الوحدات السكنية بالقطع المتاحة بتلك المحافظات.

وإلى جانب ذلك، أوضح اللواء إيهاب الفار عدد العمارات السكنية وارتفاعاتها، وموقف الاستلام للأراضي حتى الآن، فضلا عن الموقف التنفيذي تفصيلا للوحدات التي تم البدء في إنشائها بعدد من القطع التي تم تكليف الهيئة بها.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن فيما يتعلق بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي محافظة القاهرة حول استغلال قطعة الأرض المقترحة من المحافظة بشمال الحرفيين بحي منشأة ناصر كسوق تجاريّ مركزيّ؛ حيث تم الاتفاق حول إقامة سوق حضاريّ جديد بهذه المنطقة، وسيتم استكمال أعمال إزالة المخلفات، مع استكمال الدراسات الخاصة بتقرير أبحاث التربة بواسطة وحدة تطوير العشوائيات.

كما تم استعراض موقف التنسيق الجاري مع المكاتب الاستشارية بالمشروع؛ لاستلام الرسومات التنفيذية لمشروعات الترميم، وكذا المشروعات التي سيتم تنفيذها في المناطق الفضاء.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية الإسراع بالخطوات التنفيذية لهذه المشروعات، التي من شأنها النهوض بمستوى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، سعيا لتحقيق تطلعات سكان هذه المحافظات، وكذا الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية، باعتبارها تتميز بثراء عمراني مع تعدد الآثار والمباني التاريخية، وتعبر عن مظاهر الحياة في حقب تاريخية عديدة من عُمر الدولة المصرية.

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