شعراوي : 317 قطعة أرض لإقامة مجمعات صناعية صغيرة توفر فرص عمل لأبناء القري

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم أحد مصانع وظيفتك جنب بيتك بقرية طحلة بمدينة بنها ، والذي يأتي ضمن 13 مصنع للملابس الجاهزة تم إنشاءها في عدد من مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت حوالي 17 مليون جنيه .

واستمع شعراوي والهجان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، حيث تم الإشارة الي أن عدد العاملين ما بين 100 -120 شاب وفتاة في كل مصنع ، وجميعهم من القرية والقري المجاورة كما تم توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول علي تلك الفرصة .

كما أجري اللواء محمود شعراوي مجموعة من الحوارات مع العمال والعاملات بالمصنع للتعرف على ظروف العمل، وأبرز المنتجات التي تصنيعها ، حيث أشاد شعراوي بجودة المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها وطالب بالحفاظ علي جودة المنتجات للمنافسة في السوق المحلي.

كما وجه وزير التنمية المحلية ، القائمين علي المصنع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية للحفاظ علي حياة وسلامة العاملين وتوفير مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات ، لافتاً الي جهود الوزارة الحالية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لاقامة مجمعات صناعية صغيرة وموافقة مجلس الوزراء لاستغلال عدد من قطع الاراضي التي تم توفيرها في ٤ محافظات لاقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في إطار مبادرة الوزارة شغلك في قريتك ، وأشار الوزير الي أنه تم إختيار حوالي 317 موقع بمساحات مختلفة في عدد من محافظات الجمهورية للبدء في تجهيزها ونقل تلك التجربة ، وسيتم البدء في ٤ محافظات هي المنيا والمنوفية والفيوم والاسماعيلية .

وأوضح شعراوي ان زيارة مصنع المبادرة بالقليوبية تأتي في إطار تقييم التجربة ونقل الخبرات الخاصة بها للمحافظات التي ستقوم بالتنفيذ خاصة في قري المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتوفير فرص عمل لابناء تلك القري ، وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن المبادرة تهدف إلي زيادة انتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة ، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة ، وتوفير فرص عمل فى ظل الظروف الراهنة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي اهتمامه بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقري ، لافتاً الي أنه المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لصغار المستثمرين للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وقال الهجان أن هذا المصنع يأتي في إطار

التنسيق والتعاون بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب لتنفيذ المشروع.

شارك في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .ر